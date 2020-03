Már több mint tízezren írták alá a pécsi homoszexuális felvonulás ellen tiltakozó petíciót

A május 16-i pécsi homoszexuális felvonulás ellen tiltakozó petíciót már több mint tízezren írták alá, közölte az aláírásgyűjtést a világhálón barátaival közösen elindító Kovács István. Mindeközben gyűlnek az aláírások azokon a papír-alapú íveken is, amelyekkel azt szeretnék kikényszeríteni , hogy Pécs balliberális városvezetése tartson közmeghallgatást a homoszexuális felvonulás ügyében.



- Csütörtökön az aláírók száma elérte és átlépte tízezre, ami összehasonlítva más, országos figyelmet kapott ügyek mentén indított hasonló petíciókkal, igen magas számnak mondható, s véleményünk szerint azt jelzi, a pécsiek számáéra ez egy kifejezetten fontos téma - fogalmazott a tiltakozást elindító Kovács István.

Hozzátette, olvasták, hogy egyesek azzal próbálják bagatellizálni a dolgot, hogy nem minden aláíró pécsi.



- Tudjuk, de hisszük azt is, hogy ez nem csak Pécsről szól, hanem az országról is. Ha idén Pécsett sikerül megszervezni, jövőre jön Szeged vagy Debrecen. Ezért is fontos, hogy más településeken élők is felemeljék a hangjukat - jelentette ki.



Azzal kapcsolatosan, hogy a héten Kővári János, a KDNP-ÖPE frakcióvezetője kezdeményezésére elkezdődött a közmeghallgatást kikényszeríteni hivatott, papíralapú íveken zajló aláírásgyűjtés is, Kovács István megjegyezte, annak elindításában nem vettek részt, de maximálisan egyetértenek vele.



- Arra kérünk minden pécsit, aki számára fontos többezer éves városunk kultúrája, hagyományai és az itt élő pécsiek nyugalma, hogy csatlakozzon a mozgalomhoz és írja alá az íveket, s ha teheti segítse az aláírásgyűjtést - jelentette ki.



Pécsett mintegy tíz helyszínen gyűjtik az aláírásokat. Többek között a belvárosban, az Árkádnál, a Konzumnál, a Mecsek Áruháznál, s vasárnap a vásárban is aláírhatók lesznek a ívek.



Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint legkevesebb hatezer aláírásra van szükség a közmeghallgatás kitűzéséhez, de ennél többet szeretnének összegyűjteni.