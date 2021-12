Már a palotabozsoki vasúti múzeumban pihen a karácsonyi fényekben pompázó motorvonat

Utasok már sajnos nem, de vendégek folyamatosan érkeznek a múzeumként működő palotabozsoki indóházba. Az egykor jelentős forgalmat bonyolító vasútállomás büszkesége az Abmot motorvonat, amelyet Pécsről szállítottak el. A múzeumot üzemeltető egyesület elnöke, Ludvig Károly arról beszélt lapunknak, hogy skanzen jellegű park alakult ki, hiszen használható a sorompó, a váltó, sőt egy vízdaruval is büszkélkedhetnek.





A Pécs-Bátaszék vasútvonal egyik jelentős állomása volt hosszú időn keresztül Palotabozsok. A 2003-as, majd a 2009-es vonalbezárásokkal ez a korszak véget ért, a vonatközlekedés megszűnt. Ludvig Károlynak és társainak köszönhetően azonban a vasutas hagyományok tovább élnek a településen, az indóházban 2019 óta kiállítás várja az érdeklődőket.

Segíthetnek a vasútbarátok Az egyesület minden támogatást és segítséget - akár önkéntes munkát - örömmel fogad, mivel az anyagi lehetőségeik korlátozottak. A kiállításra a 30/997-6422-es telefonszámon lehet előzetesen bejelentkezni, a Vasúti Múzeum Palotabozsok nevű közösségi oldalon, illetve a szervezet honlapján pedig további információk érhetők el.

- Nagyon öröm, hogy folyamatosan érkeznek a vendégek. Rendszeresen csörög a telefon, a kiállítás ugyanis előzetes bejelentkezést követően látogatható - vágott bele Ludvig Károly, a Vasúti Múzeum Palotabozsok Hagyományőrző Egyesület elnöke. - A látogatók fogadása mellett azon dolgozunk, hogy fejlesszük a múzeumot és a skanzen jellegű parkot. Itt sorompót tekerhetnek a vendégek, bemutatjuk a váltóállítás módját, valamint többek közt vízdaru és egy IFA teherautó is színesíti gyűjteményünket - sorolta.Hozzátette, júliusban megtartották az első vasutasnapi rendezvényt, és immár két éve a falunapi programok része a múzeum is. Az Abmot motorvonat pedig karácsonyi díszkivilágítást kapott, amelyet január 9-ig minden este felkapcsolnak.A hosszú távú cél, hogy a leharcolt állapotban lévő legendás szerelvényt felújítsák.- Ez összetett művelet lesz. Kezdetnek az ajtók fa szerkezetét cseréljük ki, majd az ablakokat pótoljuk. Ezután tavasszal indul a nagyüzem. Első körben a tető teljes csiszolása és megfelelő minőségű festése következik. Az ehhez szükséges anyagi fedezet már a rendelkezésünkre áll, de sajnos a szerelvény oldalainak rendbetételéhez további anyagi források kellenek, összességében több százezer forintos kiadásról van szó - fogalmazott Ludvig Károly.A külső mellett természetesen a vonat belseje is megújul. Ehhez nagy segítséget jelent majd az a régi fénykép, amelyen a szerelvény eredeti kinézete látható.