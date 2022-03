Majd' százhetvennel repesztett egy autós egy baranyai mellékúton - Le is kapcsolták

Az elmúlt héten egy autós 90 km/óra helyett 169 km/órával hajtott az 5801-es számú úton.

Baranya megye közútjain 2022. február 28-a és március 6-a között összesen 38 közlekedési baleset történt, amelyből kettő személyi sérüléssel járt.

A sérüléses balesetek során ketten könnyebben, ketten súlyosan sérültek, egy nő pedig a kórházba szállítását követően életét vesztette.

Az elmúlt héten a legjellemzőbb baleseti ok az elsőbbségadás elmulasztása és a követési távolság be nem tartása volt. Kérjük a járművezetőket, hogy a biztonságos közlekedés érdekében az előttük haladótól tartsanak mindig akkora távolságot, hogy járművükkel annak hirtelen fékezése esetén is meg tudjanak állni!

A szakértők azt tanácsolják, hogy a követési távolság legalább akkora legyen, mint amit az adott sebességgel haladva járművünk két másodperc alatt megtesz.

Egy autós március 4-én az 5801-es számú úton Baksa és Bogádmindszent között 169 km/órával közlekedett a megengedett 90 km/óra helyett. A sofőrt intézkedés alá vonták a rendőrök és 90 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki részére, valamint hat előéleti pontot kapott.