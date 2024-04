Máig nem tudjuk, ki gyilkolta meg a mohácsi taxisnőt a Mecsekben

2010-ben meggyilkoltak a Kertvárosban egy fiatalembert, egy évvel korábban Meszesen egy idős asszonyt, 2007-ben az utcán végeztek szintén a Kertvárosban egy vállalkozóval, 2005-ben Nagyárpádon egy testvérpárral, 1995-ben pedig a Mecsekben egy taxisnővel. Máig nem tudni, kik voltak a tettesek.

Öt, Pécsett elkövetett emberölés tettese, tettesei járnak-kelnek még mindig szabadlábon. Közülük több gyilkosság esetében a zsaruk ugyan produkáltak gyanúsítottakat, akikből néhányan utóbb vádlottak, mi több, elítéltek is lettek, végül azonban felmentették őket, mert a bíróságok szerint nem volt bizonyítható, hogy ők gyilkoltak volna.

Így járt például az a két férfi és egy nő, akiket azzal vádoltak meg, hogy 2009-ben ők végeztek egy idős asszonnyal meszesi lakásában. Közülük ketten 30-30 évet kaptak első fokon, több évet töltöttek előzetes letartóztatásban, míg az Ítélőtábla bizonyítottság hiányában fel nem mentette őket.

Másokat viszont azóta sem gyanúsítottak meg a gyilkossággal. Igaz, a meszesi rablógyilkosság elkövetőinek elfogását nehezíti, hogy a 28 késszúrással megölt nő halálának okát a háziorvos a helyszínen agyvérzésben jelölte meg, ezért csak később derült ki, mi történt, mikorra már minden nyom eltűnt a lakásból, amit időközben a mit sem sejtő család gondosan kitakarított.

Ugyancsak két évet töltött előzetesben az a fiatalember, akit azzal vádoltak meg, hogy 2010-ben egy kertvárosi lakásban késsel végzett egy férfivel. A bíróság azt állapította meg, hogy a bizonyítékok alapján nem kétséget kizáróan igazolható, hogy ő gyilkolt.

Új fejlemény azóta sincs, csakúgy, mint a 2007-ben, szintén a Kertvárosban elkövetett gyilkosság ügyében. Akkor egy 37 éves, tojás-nagykereskedelemmel foglalkozott férfit támadtak meg ismeretlenek az utcán, mikor a nagybani piacra igyekezett. A helyszínen belehalt sérüléseibe. Támadói kirabolták, több millió forint volt nála.

Egy 2005-ben elkövetett kettős gyilkosság elkövetői is közöttünk járnak még mindig. Nagyárpádon egy testvérpárral végeztek ismeretlenek, ebben az ügyben gyanúsítottak sem voltak.

Volt viszont gyanúsított a huszadik század utolsó évtizedében, 1995-ben elkövetett mecseki taxisgyilkosság esetében, méghozzá több is - a tettes viszont azóta sincs rács mögött. Legutóbb néhány éve egy férfi önként sétált be a rendőrségre azzal, hogy ő volt az elkövető, vádat is emeltek ellene, azonban a bíróság szerint nem ő végzett a mohácsi taxisnővel.

Képünkön : A taxisgyilkosságot bevalló férfi tárgyalása 2011-ben. Nem hittek neki.