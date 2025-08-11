Lesodródott az útról, villanyoszlopnak ütközött egy autó Mohácson
2025. augusztus 11. hétfő 09:10
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó hétfőn kora reggel Újvárosban, Mohácson.
A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet.
Az érintett útszakaszon a műszaki mentés idején félpályán haladt a forgalom, a mentők beavatkozására nem volt szükség.
Forrás: Katasztrófavédelem
