Lesodródott az útról, villanyoszlopnak ütközött egy autó Mohácson

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó hétfőn kora reggel Újvárosban, Mohácson.

A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet.

Az érintett útszakaszon a műszaki mentés idején félpályán haladt a forgalom, a mentők beavatkozására nem volt szükség.