Kunszt Márta, a DK pécsi vezetője cikinek tartja a baloldali kifejezést - Számítana a Jobbikra is

Identitásválságról, belső problémákról tanúskodó hangfelvétel került ki a pécsi DK egyik év eleji taggyűléséről, írta a Magyar Nemzet . A lap szerint a gyűlésen arról is volt szó, mi lehet a függetlenként mandátumot szerző, az MSZP-P parlamenti frakciójában helyet foglaló Mellár Tamással való egyezség elmaradásának következménye. Mellár Tamást nem értük el hétfőn, a Fidesz pécsi elnöksége közleményben reagált, szerintük a bukott baloldal semmit sem változott.

A Magyar Nemzet cikke szerint a felvételen a pécsi DK vezetője, Kunszt Márta (képünkön) többször is felhívja a tagok figyelmét arra, hogy ne a baloldali kifejezést használják, hanem az ellenzéki, illetve civil terminusokat.



A párt pécsi vezetője, Kunszt Márta arról is beszélt, hogy a Jobbik nélkül nincs esélye a DK-ra, az MSZP-re és a Momentumra épülő összefogásnak. A lap cikke szerint a gyűlésen szó volt arról is, hogy egy pécsi vállalkozó több millió forinttal támogatta a párt előző kampányát, valamint a függetlenként mandátumot szerző, az MSZP-P parlamenti frakciójában helyet foglaló Mellár Tamással való egyezség esetleges elmaradásának következményeiről is. Kunszt Márta arról is beszélt, hogy a Jobbik nélkül nincs esélye a DK-ra, az MSZP-re és a Momentumra épülő összefogásnak.

Mellár Tamást hétfőn nem sikerült elérnünk.



A Fidesz Pécsi Csoportjának Elnöksége hétfőn délután közleményben reagált:



„A bukott baloldal semmit sem változott.



A Magyar Nemzet mai cikke ismét megerősíti azt, amit a Gyurcsány-pártról, a bukott baloldalról és immár a komplett ellenzékről eddig is sejtettünk. Számukra nem fontosak az emberek, nem érdeklik őket a pécsiek, másodlagos a város sorsa. Pusztán csakis azon mesterkednek, milyen trükkökkel képesek mindenáron megkaparintani a hatalmat. Az országos napilap birtokába egy botrányos hangfelvétel került, amely a Gyurcsány-párt év eleji taggyűlésén készült.



A cikk szerint nyilvánvalóan nem áll távol a párttól, hogy gyanús pénzügyi körökből származó támogatóik pénzért vásárolják be embereiket a képviselő-jelölti posztokra. Felsejlik belőle, hogy a baloldali párt számára egyáltalán nem fontosak a választók, pusztán a pozíciók, a hatalom érdekli őket. Körvonalazódik az a furmányos trükk is, hogy majd civil köntösbe próbálják bújtatni embereiket az ellenzéki pártok az önkormányzati választásokon így verve át a választókat. Mindezek mellett az is nyilvánvalónak látszik, hogy az összellenzéki összeborulás pártjai utálattal vannak egymás iránt, gúnyolódnak egymáson, s láthatóan csak az a tény hozza össze őket, hogy közösen utálják a Fideszt.

Amennyiben a hangfelvétel valós, úgy az megerősíti korábbi állításainkat, miszerint a bevándorláspárti ellenzék az egységnek pusztán csak a hamis látszatát kelti, s a hatalom mindenáron való megszerzésén túl semmi más nem vezérli őket. Azt akarják, hogy Gyurcsánytól és társaitól eltanult trükkök százaival, az embereket átverve, pártjaik képviselőit álruhába, civilnek öltöztetve kerüljenek valahogyan hatalomra. A hatalom megszerzése után pedig ott folytatják a város kirablását, lezüllesztését, ahol 2009-ben baloldali társaik abbahagyták; romokat, adósságot hagyva a jelenlegi városvezetésre.

A pécsiek minden bizonnyal azóta belátták: egy esztendővel ezelőtt az országgyűlési választásokon Mellár Tamás személyében egy függetlennek álcázott politikust tudott hasonló machinációval képviselői helyhez juttatni a bukott baloldal.

Nem térhet vissza Pécs történelmének egyik legsötétebb korszaka, ezért arra kérjük a pécsieket, legyenek óvatosak, s ne hagyják magukat megvezetni, ne engedjék, hogy Gyurcsány társai ismét lehetőséget kapjanak városunkban", olvasható a dokumentumban.