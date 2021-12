Közösség tagja elleni erőszakkal vádolnak két pécsi férfit

A Pécsi Járási Ügyészség közösség tagja elleni erőszak bűntettével vádolja azt a két férfit, akik idén nyáron szexuális irányultságuk miatt bántalmaztak két másik fiatalembert Pécs belvárosában.

A vádirat szerint a két vádlott idén nyáron egy belvárosi szórakozóhelyen tartózkodott, italoztak, ettől erősen ittas állapotba kerültek.

A szórakozóhelyen volt ekkor a két későbbi sértett is, akik az est folyamán nyíltan vállalva szexuális irányultságukat, együtt táncoltak és többször csókolóztak is.

A sértettek a hajnali órákban gyalog indultak haza a szórakozóhelyről, majd az utca elején, a sarkon megálltak, beszélgettek, illetve ölelkeztek. Ezt követően vette észre őket a két vádlott, akik szintén gyalog indultak el a szórakozóhelyről.

A két vádlott a sértettekhez lépett, egyikük megrúgta mindkét sértett lábát, amitől egyikük elveszítette az egyensúlyát.A két megtámadott férfi megpróbált elmenekülni, azonban a vádlottak utánuk mentek, őket az egyik belvárosi üzletház bejáratánál érték utol. Itt az egyik vádlott olyan erővel ütötte meg az egyik férfit, hogy az az ütéstől arccal a földre esett és az eszméletét is elveszítette.A vádlott a másik sértettet is bántalmazta, ebbe bekapcsolódott társa is, mivel a sértettet mellkason rúgta.

A vádlottak a sértetteket szexuális irányultságuk miatt bántalmazták, kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartásuk pedig alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Az ügyészség mindkét férfit közösség tagja elleni erőszak bűntettével vádolja, melynek büntetési tétele 1-5 évig terjedő szabadságvesztés. A terheltek felelősségéről a Pécsi Járásbíróság dönt majd.