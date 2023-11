Kiterelné a teherautókat Pécs belső úthálózatáról az ellenzék, íme, a javaslatuk

Tarthatatlan, hogy Magyarország ötödik legnépesebb településének útjait a kiemelt napi forgalom mellett még a városra zúduló áthaladó teherforgalom is nehezíti. Ez nemcsak az amúgy is problémát jelentő dugók tovább bonyolítását, hanem a por- és zajterhelést, valamint az úthálózat és az utak menti épületek gyorsabb erodálódását is okozza, írta közleményében Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője.

"Amennyiben a polgári jobboldal 2024-ben lehetőséget kap a pécsiektől, akkor a város utcáinak áteresztő képességét, a lakó és pihenő övezetek bővítésének lehetőségét megvizsgáljuk és ennek jegyében észszerűsítjük a városi közlekedési rendszert.

Ahhoz azonban különösebb vizsgálódásra sincs szükség, hogy megállapítsuk: csillapítani kell a teherforgalmat a város belső úthálózatán, az átmenő kamionforgalom ugyanis nem Pécs közútjaira való. Ennek érdekében városvezető szerepbe kerülve azonnal előkészítjük azokat a rendeleteket, amelyekkel az áthaladó kamionforgalmat kiszorítjuk a város területéről.

Mi azon fogunk dolgozni, hogy Pécsre jelentős ipari beruházások érkezzenek a következő években.

Ehhez persze megfelelő elterelő úthálózat is szükséges lesz, mert az ipari fellendülés nagyobb teherforgalmat is eredményez, amit viszont nem engedhetünk a város lakóövezetein keresztül. Éppen ezért az ipari területek elérését és alternatív teherforgalmi lehetőséget kell kijelölnünk.

Ennek részeként a Szigetvártól a 6-os fúúton bejövő forgalmat a Patacsi körforgalomtól a Nyugatipari úton keresztül eltereljük a Déli Ipari Park térségére és a város lakott részein kívül eső Arányosi út - Kökényesi út - Időjós út - Pápai út vonalon, illetve az M60-as autóúton keresztül az 578-as úton kivezetjük Pécsről.



Szemben a mostani helyzettel, amikor még a 6-os főút városon áthaladó szakaszát elkerülni szándékozó kamionok is Kertvárosra és Nagyárpádra zúdulnak a Nyugati ipari útról áttételesen a Maléter Pál útra vezető nyomvonalon át, mi egy valódi átmenő teherforgalomtól mentes várost alakítunk ki.

A Nyugati ipari út és az Arányosi út között pedig, a Nagybani piactól dél-nyugatra, egy új összekötő utat építünk, annak érdekében, hogy a kamionforgalom a Lahti utcai körforgalmat is elkerülhesse. Ennek összege jelenleg egyébként mintegy 200 millió forintra tehető, melyet állami segítséggel és takarékos városi pénzgazdálkodással teremtünk elő.

A dugók, valamint a por- és zajterhelés csökkentése érdekében útjára indítandó forgalomcsillapítást célzó intézkedéseink kapcsán már a választások előtt fel fogjuk mérni a lakossági igényeket, hogy megfelelően felkészülve kezdhessünk neki az új ciklusnak. Éppen ezért tavasszal egy városkonzultáció keretében fogjuk kikérni a pécsiek véleményét a közlekedési helyzet orvoslása kapcsán.