Kisgyermekek karácsonyát varázsolták szebbé a pécsi pólósok

Hosszú évek hagyományát folytatva idén is megszervezte plüssgyűjtő akcióját a PVSK-Mecsek Füszért OB I-es vízilabdacsapata, amelynek tagjai december 16-án, pénteken személyesen adták át a játékokat a keleti városrész öt tagóvodájába járó gyerekek számára.

Közel 700 pécsi óvodásnak varázsolták szebbé a karácsonyát a pécsi pólósok a szurkolók, támogatók, partnerek segítségével, hiszen soha nem látott mennyiségű plüss gyűlt össze idén. Igazi karácsonyi hangulat várta a csapatot a keleti városrész tagóvodáiban, közös énekléssel, tánccal hangolódtak a vízilabdázók, a gyerekek és az óvodapedagógusok a karácsonyra.



De Blasio Domenico, a csapat szakosztályvezetője örömmel számolt be az idén különösen sikeres plüssgyűjtő akcióról:



- Ezúton is szeretném megköszönni partnereink, támogatóink segítségét, bekapcsolódott a gyűjtésbe a BioTech USA, a Pécsi Úszóiskola, a PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolája és az AnyaForma, emellett természetesen a szurkolóink is nagyban hozzájárultak az akció sikeréhez. Fantasztikus összefogás eredménye lehetett idén az, hogy a korábbi éveknél is több játék gyűlt össze a keleti városrész óvodásai számára, nagyon megható volt látni nemcsak a rengeteg ajándékot, hanem a mosolygó arcokat is - fogalmazott a szakosztályvezető.



Lajkó Márton Pécsett nőtt fel, majd itt lett profi játékos is, így sokadik alkalommal látogatta meg a csapattal együtt a keleti városrész óvodásait.



- Pontosan nem tudom megmondani, hogy ötödik vagy hatodik alkalommal veszek részt a plüssátadáson, de minden ilyen találkozás nagyon felemelő érzés. Ilyenkor jön rá az ember, hogy nagyon könnyű természetesnek venni dolgokat, de igazán jó látni, hogy mekkora örömet okozunk egy-egy plüssjátékkal olyan gyerekeknek, akiknek lehet, hogy más ajándék nem jut a karácsonyfa alá. Nagyon kedvesen fogadnak mindig minket, sokszor szép ajándékokat, kézzel készített meglepetéseket is kapunk, illetve táncokat tanítanak nekünk, fontos minden ilyen alkalom, nem csak karácsony előtt - mondta a játékos.



Személyesen ugyan csak öt tagóvodába tudott ellátogatni a PVSK-Mecsek Füszért gárdája, de a keleti városrész többi tagóvodájába járó gyerekek sem maradnak ajándék nélkül, így közel 700 gyermek karácsonyát teszik szebbé a pécsi pólósok.