Kisbusz és személyautó ütközött össze Szederkényben

Egymásba hajtott egy személyautó és egy kisbusz az 57-es főút 18-19-es kilométere között, Szederkény belterületén.

A két járműben összesen négyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.

A burkolatra olaj és üzemanyag került.

A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.