Kisbusz és személyautó ütközött össze Szederkényben
2025. augusztus 11. hétfő 14:27
Egymásba hajtott egy személyautó és egy kisbusz az 57-es főút 18-19-es kilométere között, Szederkény belterületén.
A két járműben összesen négyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.
A burkolatra olaj és üzemanyag került.
A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
