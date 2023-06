Kínai vendégek keresték fel Baranyát, gazdasági területen is kamatoztatnák a barátságot

Yang Chao-t, a Kínai Népköztársaság megbízott ügyvivőjét és delegációját fogadta Őri László hétfőn a Vármegyeházán. Baranyának két évtizedes szoros kulturális, turisztikai kapcsolata van Kínával. Ez a barátság jó alap arra, hogy a jövőben az együttműködést gazdasági területen is kamatoztassa a két tartomány - mondta Őri László.

A Kínai Népköztársaság delegációja azért érkezett Baranyába, hogy a már meglévő turisztikai, kulturális együttműködést elmélyítse és gazdasági területekre is kiterjessze a két tartomány.



Abban bízunk, hogy a jövőben még több kínai turistát fogadhatunk Baranyában, mondta a vármegyei elnök, és természetesen az egyetem is várja a kínai hallgatókat.



A találkozón részt vett Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese is.

A Pécsi Tudományegyetem kutatásfejlesztés, megújuló energiák területén is erősítené kapcsolatait Kínával.



Őri László elmondta, fontosnak tartja a pécsi Konfuciusz Intézet munkáját és fejlesztését is, hiszen a különböző népbetegségek gyógyításában a nyugati orvoslást jól kiegészítik a hagyományos gyógyászatban alkalmazott módszerek.



Őri László kiemelte, a kormány keleti nyitásához illeszkedve, Baranya is arra törekszik, hogy stabil gazdasági együttműködéseket alakítson ki Kínával. Ehhez hamarosan olyan infrastruktúránk lesz, mint a mohácsi közforgalmú kikötő, mely a vármegye kijárata lesz a világra - emlékeztetett a vármegyei vezető.



A megbeszélésen Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a lehetséges gazdasági együttműködésekről egyeztetett a kínai felekkel.



Az a cél, hogy új lendületet adjunk Baranya gazdaságának, amiben nagyban számítunk a kínai partnerek együttműködésére is, mondta Őri László.

2024-ben ünnepli Baranya Vármegye 20 éves testvérmegyei kapcsolatát Csöcsiang tartománnyal, mely Kína egyik legnagyobb és leggazdagabb térsége.

Tavaly a tartomány fővárosában Vencsouban, mely 2022-ben Kelet Ázsia kulturális fővárosa volt nagyszabású kiállítást is rendeztek, mely Baranya vármegye értékeit mutatta be. A vármegyei elnök elmondta a találkozón arról is szó esett, hogy jövőre méltó módon ünneplik majd meg a felek a két évtizedes együttműködést.