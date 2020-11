Kevesebb a hajmeresztő helyzet a Bajcsy és a Nagy Lajos kereszteződésében

Október eleje óta új közlekedési rend érvényes Pécsett, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Nagy Lajos király útja kereszteződésében. Az átalakítás alaposan megzavarta az autósok egy részét, egymás után tapasztalhatták az arra közlekedők a hajmeresztő és balesetveszélyes helyzeteket. Több hét elteltével megszokták már az új sávvezetést a járművezetők?





Inkább más útvonalat kerestem, hogy elérjem a célomat. Elképesztő, ami a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban tapasztalható a hatos úton, a Bajcsy-Zsilinszky utcánál - fogalmazott munkatársunknak egy autós. Elmondta, sokakat megzavart az új közlekedési rend, emiatt jár kerülőúton.

De mi is változott a Bajcsynál? A táblák és a sávok alapján a hatosról - Uránváros felé haladva - már nem lehet balra kanyarodni a vásárcsarnok felé. Már ez is zavarba hozott autósokat, de ennél is nagyobb gondot okoz egyeseknél, hogy a másik irányból, tehát nyugatról jövet a szélső sávból csak jobbra lehet kanyarodni, míg korábban egyenesen is haladhattak a járművek. A helyzetet nehezíti, hogy a jobb szélső lámpa telezöldet mutat, tehát nem figyelmezteti a közlekedőket, hogy el kell kanyarodniuk.

A forgalmi változások első napjaiban egymás után alakultak ki a balesetveszélyes helyzetek, sokan ugyanis - megszokásból - a jobbra kanyarodó sávból is egyenesen haladtak tovább, így hamar egy másik autó útjába kerültek.



Az új forgalmi rend bevezetése óta mostanra több hét is eltelt. A lapunknak nyilatkozó autósok szerint ugyan manapság is tapasztalhatók „hajmeresztő" mutatványok, de „javult a helyzet".

Megkeresésünkre a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnál is azt közölték, „a járművezetők hozzászoktak az új forgalmi rendhez" a Nagy Lajos király útja és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében. Hozzátették, „a közvetlen balesetveszélyes helyzetek kialakulása jelentősen csökkent".

Mindenesetre jó tanács, hogy ezen a részen - ahol más változások is történtek, például kerékpársávot festettek fel - ne rutinból vezessenek a közlekedők, érdemes a szokásosnál is figyelmesebben haladni.