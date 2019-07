Két és fél óránként történt egy baleset hétvégén Baranya megye útjain

A megye közútjain a hétvégén átlagosan két és fél óránként történt baleset. Összesen 10 személyi sérüléses közlekedési baleset következett be, amelyek kellő körültekintéssel megelőzhetők lettek volna.

Baranya megye közútjain június utolsó hétvégéjén történt 10 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset közül hat könnyű, három súlyos sérüléssel, egy pedig halállal végződött. A balesetekben összesen 14 személy sérült meg, egy személy a helyszínen életét vesztette. Ezen felül 18 anyagi káros baleset is történt.

A balesetek többsége lakott területen belül következett be, a legjellemzőbb baleseti ok az elsőbbség meg nem adása volt, közreható tényezőként két balesetnél az ittasság gyanúja is felmerült.

A hétvégén bekövetkezett közlekedési balesetek másik fő oka a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt az út-, és forgalmi viszonyokhoz képest.