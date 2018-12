Kedvezményes áron kínálják kiváló portékájukat az almatermelők a Kossuth téren

Kedvezményes áron, termelőktől nyílik lehetőség almavásárlásra Pécsett december 14-én, pénteken a Kossuth téri Tüke Piacon - jelentette be Páva Zsolt, Pécs polgármestere szerdán a Városházán.

Országos kampány zajlik azért, hogy a friss magyar alma könnyebben és kedvezményes áron juthasson el a fogyasztókhoz. Az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara valamint az Agrármarketing Centrum kezdeményezésének célja, hogy segítsen a fogyasztóknak közvetlen kapcsolatot teremteni a kistermelőkkel.

Pécs is csatlakozott a programhoz, amelynek keretében Pécsett is lesz almavásár december 14-én, pénteken - jelentette be Páva Zsolt polgármester egy szerdai sajtótájékoztatón a pécsi városházán.

Mint mondta, a Kossuth téri Tüke Piacon biztosít Pécs lehetőséget a termelőknek arra, hogy első osztályú portékáikat kedvezményes áron kínálják az embereknek.

- Jó szívvel áll bele Pécs minden olyan kezdeményezésbe, amely a helyi termelők számára lehetőséget biztosít, egyben a fogyasztók számára is kedvező. A pénteki esemény ilyen lesz - mondta a polgármester.

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének elnöke elmondta: az almafogyasztást ösztönző országos kampány számos fővárosi és vidéki helyszín bejárva arra kívánja ráirányítani az emberek figyelmét, hogy egészségünk megóvásához jelentős mértékben hozzájárulna, ha napi 1-3 almát fogyasztanánk, különösen a téli időszakban, hiszen az alma magas vitamin (B1, B2, B6, C és E) és ásványi anyag (kálium, bór, cink, mangán, fluor, jód és a szelén) tartalma miatt igen értékes a szellemi foglalkozásúak, a stresszes környezetben élők, a gyermekek és idős emberek részére is.

Idén csúcstermést produkáltak a termesztők, mert 720 ezer tonna almát szedtek le a fákról, ami 25 százalékkal haladja meg az elmúlt 10 éves átlagot. Az idei termés 30 %-a étkezési, 70 %-a ipari alma, az optimális azonban az lenne, ha ez az arány éppen fordítva lenne - jegyezte meg a szakember.

Az almavásár népszerűsítését már szerdán elkezdték a Kossuth téren, ahol termelők kínáltak ingyenes kóstolót a pénteken is pultokra kerülő fajtákból.