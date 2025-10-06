Keddtől végre autópályán is vezet út Baranyából Horvátországba - Mutatjuk a részleteket

Hétfőn adják át hivatalosan a Pélmonostor és a magyar határ között épített sztrádaszakaszt a horvátok, magyar részről kedden reggel nyitják meg az M6-os autópálya délre vezető, utolsó szakaszát, így holnaptól autópályán utazhatunk is utazhatunk Horvátországba. A Drávaszög települései és nevezetességei a vármegye Bólytól nyugatabbra eső részeiből, így Pécsről is gyorsabban lesznek elérhetők, ugyanakkor az Adriára utazók szinte biztosan a régi, megszokott útvonalakat használják majd továbbra is.

Hétfőn délután tartják Pélmonostoron az A5-ös autópálya átadási ünnepségét, magyar részről kedden reggel teszik szabaddá a forgalom számára a már egy év elkészült M6-os sztráda határhoz vezető szakaszát, tehát akkortól kapcsolódik össze a két útszakasz.

Attól kezdve Eszékről Budapestre kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, amivel így a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.

A horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazók számára.

A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

Pécsről és Baranya más településeiről az Adriára utazók tehát minden bizonnyal az eddig is használt útvonalakat veszik majd igénybe, így időben nem lesz rövidebb az utazás.

Persze, ha ragaszkodunk a sztrádához, akkor például Fiumébe eljuthatunk Pécsről Eszéken és Zágrábon át végig autópályán, ami 520 kilométeres távot jelent, s oda-vissza nagyjából 23 600 forintos úthasználati díjjal is számolni kell.

A "hagyományos" útvonalon, tehát a barcsi vagy a drávaszabolcsi átkelőt használva kevesebb mint négyszáz kilométer kell autózni Fiuméig, s mivel kevesebbet autópályán, az útdíj is kevesebb.



Ugyanakkor a drávaszögi települések, nevezetességek egyszerűbben és gyorsabban megközelíthetőek lesznek a Bólytól nyugatra eső településekről, többek között a baranyai vármegyeszékhelyről.

Például a halétkeiről híres (óh, az a halászlé és rántott kecsege!) csúzai csárda, a meseszép Kopácsi-rét, vagy a bellyei, a délszláv háborúban lerombolt, de azóta újjáépített Csingi-lingi csárda. Na és persze Eszék.

Pusztán tankolni jelenleg csak a határ közvetlen közelében élőknek érdemes átruccanni Horvátországba, a 95-ös benzin átlagára csak pár forinttal olcsóbb, mint nálunk.

A gázolaj viszont csaknem harminc forinttal kevesebbe kerül déli szomszédunknál, de ha messzebbről autózunk érte, akkor amit nyerünk a réven, az elveszik a vámon.

Képünk illusztráció.

