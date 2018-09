Kamu a 2,5 milliós lakásfelújítási támogatás híre, senki ne rohanjon a városházára

Baranyában is számos embert tévesztett meg az az ismét megjelent híradás, amely szerint minden magyar állampolgárnak alanyi jogon jár 2, 5 millió forint, ami lakásfelújításra fordítható. A mohácsi önkormányzat közleményben hívja fel a figyelmet, ilyenről szó sincs, így felesleges ebben az ügyben felkeresni a városházát.

Egy hírportál számolt be először tavasszal, majd a napokban ismét arról a valóban kecsegtetőnek tetsző lehetőségről, amely szerint szeptember 17-től 2,5 milliós támogatásra jogosult minden Magyarországon élő, magyar állampolgár. „Eddig a pontos részletekről nem esett szó, de most végre kihirdették az igénylés pontos idejét és helyszínét. NEM pályázatról van szó, tehát MINDENKINEK jár" - hangsúlyozta a honlap, amely az információ forrásaként a Miniszterelnöki Hivatalt jelölte meg.



Csakhogy kiderült: ahogy korábban, úgy ezúttal is rosszindulatú, félrevezető álhírről van szó - amit jóhiszeműen, kellő körültekintés nélkül más honlapok is átvettek, s azóta a közösségi oldalakon is terjed a -, ilyen támogatási forma valójában nem létezik.

A fellelkesült érdeklődők azért fordultak és fordulnak az önkormányzatokhoz, mert a portál beszámolója szerint „a Hazai Hatékonyság 2.0 nevet kapó támogatás egy, a korábbinál sokkal egyszerűbb formanyomtatvány segítségével a helyi önkormányzatoknál. Mindössze egy személyigazolvány és egy bankszámla szükséges hozzá. A lakóépület korszerűsítésére fordítható támogatás 14 munkanapon belül kiutalásra kerül - nyilatkozta a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) szóvivője."



Nos, a MEHI azóta közleményben cáfolta mindezt, hangsúlyozva: álhírről van szó, dezinformációról, a Hazai Hatékonyság 2.0 elnevezésű támogatás nem létezik, a Miniszterelnöki Hivatal más támogatást sem nyújt.



Erre tekintettel az önkormányzat arra kérte a mohácsiakat, akik még csak tervezték, hogy felkeresik a városházát ez ügyben, ne fáradjanak feleslegesen, mivel ilyen támogatás nincs.