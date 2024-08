Kabátok, tárcák mellett cipőt, plüssbékát is elhagytak már a pécsi kocsmákban

Utánajártunk, miket hagynak el leggyakrabban az emberek a kocsmákban. A kabátok, tárcák vezetik a listát, azonban a kocsmárosok ezek mellett egészen meghökkentő esetekről is sztorizgattak.

Egy átmulatott éjszaka során és olykor utána sem mindig könnyű tisztán gondolkodni, így előfordul, hogy az ember elhagyja a dolgait, s másnap pedig azt sem tudja, hol keresse. Általában az első próbálkozás mindig az a kocsma vagy szórakozóhely, ahol elkezdődött az este, s talán véget is ért.

Az egyik pécsi, belvárosi kocsmában például kialakítottak egy kifejezetten elhagyott tárgyaknak használt részt, ahol a zárás előtt, takarítás során megtalált értékeket teszik le. Tehát aki tényleg náluk hagyta el a holmiját, ott biztos megtalálja.



Legtöbbször kabátokat, pulóvereket hagynak el az emberek, de többek között telefonokat és pénztárcákat is. A felsoroltak mellett persze más dolgokra is bukkant már a személyzet, volt, aki egyik pár cipőjét hagyta el, de az is megesett, hogy egy felhúzható, brekegő plüssbékát veszített el valaki, de fontos lehetett számára, mert vissza is ment érte.



Egy másik egységben szintén a kabátokat és a pénztárcákat említették elsőnek, de előfordult, hogy valaki a saját barátját felejtette a kocsmában. Egy társaság az elhagyott havert kereste, majd az illemhelyen meg is találták, az illető ugyanis úgy gondolta, jó hely az alvásra. Ezen a helyen is elteszik a megtalált értékeket, a kabátokat, ruhaféléket pedig az akasztón találhatják meg az emberek.

A legtöbb esetben tehát a mobil, pénztárca és a ruha megtartása okoz gondot, ezekre a tárgyakra kellene minél jobban odafigyelni. Nem mindig olyan szerencsés a helyzet, hogy a kocsmárosok találnak rá az elveszett holmikra, ha egy józanabb illető előbb veszi észre a mobilt vagy a pénzt, előfordulhat, hogy zsebre is teszi. Persze a becsületesebbek vagy leadják, vagy pedig a Facebookon próbálják megtalálni a holmi gazdáját.