Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepel a Gandhi Gimnázium

Nyitott tantermek, iskolatörténeti kiállítás, 25 órás cigánymese-olvasás - csak néhány program azok közül, melyekre a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola most szeretettel várja az intézmény múltjának és jelenének szereplőit.Idén ugyanis éppen negyed évszázada annak, hogyEurópa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye megkezdte oktató-nevelő munkáját. Ebből az alkalomból április 8-a és 13-a között ünnepi rendezvénysorozatot hirdet, melynek a Gandhi 25 - Újra együtt! címet adta.

- Azt szeretnénk megmutatni, hogy stabil, fejlődő és nyitott intézmény vagyunk, amely büszke lehet a múltjára, az eredményeire, és habár természetesen nem tökéletes, de folyamatosan dolgozik azon, hogy a pedagógiai tevékenységét még színvonalasabban végezze - így foglalja össze az iskola igazgatója, hogy milyen gondolatok mentén rakták össze a Gandhi 25 - Újra együtt! programját.

Ignácz István azt mondja, az elmúlt néhány év sikerei, így például a cigány/roma hagyományőrző, értéktovábbító munkájukat méltató UNESCO-díj, az elismert hátránykiegyenlítő erőfeszítéseik, a tavaly már emelkedett diáklétszámuk, valamint az intézmény iránt egyébként is- bel- és külföldről egyaránt megnyilvánuló - egyre növekvő érdeklődés mind azt támasztják alá, hogy a Gandhi jó úton jár. Az érdeklődőknek ezt az utat is szeretnék megmutatni most, egészen a kezdetekig visszanyúlva az időben.



Ami az ünnepi hét konkrét eseményeit illeti, április 8-án (hétfőn) éppen a Gandhi első igazgatójáról emlékeznek meg. Bogdán Jánosnak szívügye volt a cigányság felemelkedése, meghatározó szerepet játszott a gimnázium létrehozásában, amelyet azután egészen az 1999-ben bekövetkezett haláláig vezetett. Emlékét a Gandhiban azóta is szeretettel őrzik, s elévülhetetlen érdemei előtt tisztelegve az emlékművét most áthelyezik, s az iskolában új, központi helyszínen avatják fel.



Kedden a gandhis diákok - éppen úgy, ahogy azt az iskola 15, valamint 20 éves fennállása kapcsán is tették - élőképet alkotva is megemlékeznek a jubileumról. A gimnáziumban pedig iskolatörténeti és interaktív kiállítás nyílik, amely fotók, naplók, vendégkönyvek és egyéb emlékek révén az egész héten át bepillantást enged a Gandhi Gimnázium életébe, múltjába.



A szerda a szakmai nap, melynek keretében nyitott tantermeket, művészeti és kollégiumi foglalkozásokat hirdetnek. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődők megtekinthetik még a tanórákat is, pl. azt, hogy miként oktatják a Gandhiban a beás és a lovári nyelvet, vagy épp a cigány népismeret tárgyat. Azonban fontos információ, hogy az órákon, továbbá a csütörtöki jubileumi ünnepségen és a szombati Gandhis találkozón való részvétel egyaránt előzetes jelentkezéshez kötött - azokat a gandhigimi.hu honlap nyitólapján található regisztrációs felületen várják.



Szerda este a kollégiumban Nemes Gábor, az iskola gitártanára ad koncertet, s ez mintegy felvezetése is a csütörtök 10 órai főrendezvénynek, a Gandhi jubileumi ünnepségének, melyen rangos vendégek mondanak köszöntőt, s különböző műsorszámokkal az intézmény diákjai és művésztanárai is színpadra lépnek. Az intézmény erre az eseményre is szeretettel várja az alapítóit, korábbi tanárait, dolgozóit és tanulóit.

Ugyanezen a napon aztán két másik érdekes programra is sor kerül: egyrészt általános iskolák felső tagozatos diákjai mérik össze tudásukat a cigány népismereti vetélkedőn (az idei verseny fókuszában a cigány/roma mesevilág áll), másrészt a negyed évszázados jubileumhoz kapcsolódva 25 órás cigánymese-olvasást tartanak. Ez utóbbi - tehát egészen másnap délutánig tartó - programot ráadásul élőben közvetítik, az interneten végig követhető lesz.



És 25 órás kihívással a spinninget (zenés kerékpáros tekerés) kedvelőket is várják: péntekre a szervezők a gimnáziumba helyezik ki azt a három különleges biciklit, melyeket tehát több mint egy teljes napon át lehet hajtani. Az egyiket egy csapat tagjai nyúzzák 25 órán át, a másikra gandhis osztályok jelentkezhettek, míg a harmadikra bárki vállalkozó kedvű felpattanhat majd.



Végül szombatra, az ünnepi rendezvényhét utolsó napjára az iskola Gandhis találkozót hirdetett. Bár annak programjában időkapszula-elhelyezés és jubileumi faültetés is szerepel, ez a kötetlen beszélgetések napja lesz. Szeretettel várják rá (a már említett előzetes regisztrálás után) az intézmény korábbi munkatársait és diákjait, hogy (újra) közösen töltsenek el egy kis időt. Lesz közben zenés műsor, táncház, közös ebéd is, és aki szeretné bejárni a gimnáziumot és a kollégiumot mint élete korábbi színtereit, annak „Gandhi-túra" keretében erre is lehetősége nyílik.