Jövőbiztos karrier? A szakmunkások nem aggódnak!

A technológiai fejlődés és a negyedik ipari forradalom korában egyre többen kapkodnak, hogy milyen karriert is válasszanak maguknak. Amíg egyes fehérgalléros pozíciók esetén gyakran felmerül a versenyképesség és a piac telítettsége, a kiváló szakmunkások kevésbé aggódnak, hiszen óriási a szükség a munkájukra a modern világban is. A munkahelyeket tekintve pedig nem kell aggódni, sőt, a vidéki régiót tekintve még jobb is lehet a helyzet számukra.



Óriási az igény a jó szakemberekre Magyarországon is

A csapból is folyik, hogy mekkora ma a szakemberhiány, és ezt a kérdést nem is szabad félvállról venni. Égető szükség van az utánpótlásra, a jó szakmunkásokra, akik építik a világot, a jövőnket, vagy épp megoldják az aktuális villamossági problémákat, megszerelik az autót, és így tovább. E téren pedig a munkahelyeket tekintve a lehetőségek nem koncentrálódnak egy-egy adott térségre (mint például Budapest), hanem vidéken is jó eséllyel válogathatunk a munkák között.

Nézzük például a történelmi Eger városát, ami egyre népszerűbbé válik napjainkban mind turisztikailag, mind életkörülményei szempontjából. A munkaerőpiaci helyzet is ígéretes, az aktuális szakmunkákat tekintve is bőséggel válogathatunk a weblink alatt, a helyi álláskereső Egerallas.hu oldalán.



A legfontosabb és legnépszerűbb szakmunkák a 21. században

Széles a paletta a társadalmilag megbecsült, fontos és hasznos szakmunkákat tekintve. Az ősi alkotó mesterség, az asztalosság sosem megy ki a divatból, de a villanyszerelők, az autószerelők, a hegesztők, az építőipari szakemberek szerepe is elengedhetetlen - a teljesség igénye nélkül. Az úgynevezett modernebb területek közül pedig a gépészek, a CNC-sek, vagy épp a számítógépek hardvereivel, a laptopok, okostelefonok és egyéb készülékek technikai, fizikai javításával foglalkozók is idesorolhatóak.



Stabil munkahely és megélhetés, társadalmilag megbecsült és hasznos munka, az alkotás öröme - avagy a szakmunkás életút szépségei

Legyen szó egy ház felépítéséről, egy bonyolult gép megjavításáról, vagy egy szép bútor elkészítéséről, a szakmunkások munkája kézzelfogható eredményt hoz, ami mások számára is értéket teremt. Az alkotás öröme, amikor saját kézügyességükkel és szaktudásukkal hoznak létre valami újat és maradandót, különleges elégedettséget nyújt számukra. A szakmai büszkeség, amit a jól végzett munka és a közösség elismerése ad, tovább erősíti az elkötelezettséget és a hivatás szeretetét. Ez az igazi önmegvalósítás!



Kép forrása: Freepik.com