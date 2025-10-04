Jövő héten sztrádanyitás! Végre autópályán utazhatunk Baranyából Horvátországba

Jövő kedden reggel megindul a forgalom az összekapcsolt M6-os és a horvát A5-ös autópályán, jelentette be közösségi oldalán a jó hírt Hargitai János országgyűlési képviselő. A horvát sajtó azt közölte, hogy a beruházás műszaki átadás-átvétele is megtörtént, így az ünnepélyes átadásra részükről október 6-án, 13:30-kor kerül sor.



Korábbi értesülések szerint szeptember 26-án adták volna át a Pélmonostor és a magyar határ között vezető autópálya-szakaszt, erre azonban akkor még nem kerül sort. Hargitai János országgyűlési képviselő érdeklődésünkre korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy legfrissebb információi szerint október első felében nyithatják meg a déli szomszédunkhoz vezető sztráda határon túli oldalát.

Nos, ez így is lett, a nemzeti oldal képviselője közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely szerint jövő kedden reggel megindulhat a forgalom az összekapcsolt M6-os és a horvát A5-ös autópályán.

A horvát sajtóban megjelent értesülések szerint a beruházás műszaki átadás-átvétele is megtörtént, így az ünnepélyes átadásra részükről október 6-án, 13:30-kor kerül sor.

Az M6-os autópálya magyarországi, a horvát határig vezető szakasza már tavaly elkészült, azóta sokan - a Drávaszögbe vagy Bosznia-Hercogovinába tartó autósok, s persze az árufuvarozók is - tűkön ülve várják, mikor készül el a sztráda a horvát oldalon.

A Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig, Ploceig futó közlekedési folyosó horvátországi horvátországi, A5-ös autópálya 88,6 kilométeres szakasza már korábban elkészült, az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok.

Azóta a forgalomba helyezést megelőző átadás-átvételi, valamint a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó procedúra zajlott, ami most fejeződött be.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.

A szakaszon nyolc objektum épült, köztük egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A leghosszabb közülük a Karasica-viadukt, amely 318 méter hosszú, és a Karasica folyót, valamint a Pélmonostor-Magyarbóly vasutat íveli át.

A horvát rész megépítésével Eszékről Budapestre kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, amivel így a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.



Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazók számára.

A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

Pécsről és Baranya más településeiről az Adriára utazók tehát minden bizonnyal az eddig is használt útvonalakat veszik majd igénybe, így időben nem lesz rövidebb az utazás. (Persze, ha ragaszkodunk a sztrádához, akkor például Fiumébe eljuthatunk Pécsről Eszéken és Zágrábon át végig autópályán, ez azonban sokkal hosszabb és ezért költségesebb is.)

Ugyanakkor a drávaszögi települések egyszerűbben és gyorsabban megközelíthetőek lesznek például a baranyai vármegyeszékhelyről: többek között Csúza és a Kopácsi-rét is kedvelt célpontok, Eszékről nem is beszélve.

Képünk illusztráció.

