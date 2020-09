Jön a Pluszosok Egyeteme - Online követhetők a szabadegyetem előadásai

„Nemcsak a húszéveseké a világ!" mottóval online szabadegyetemet hirdet Magyarország első egyeteme.

Az előadásokat a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szervezésébenszeptember 21-től kezdődően hétfőnként, délután 17 órakor az interneten, Microsoft Teams rendszerben tartják meg, amelyeken előzetes regisztrációval lehet részt venni. Az előadások egy órás időtartamban egy-egy népszerű kérdéskört járnak körül.

Az érdekes, sokszor a szépkorúság kérdéseit is érintő előadásokat a Pécsi Tudományegyetem kiváló kutatói, oktatói mintegy 45 perces intervallumban tartják meg, amit egy 15 perces kérdés-felelet blokk követ. Kérdéseket az előadások előtt és alatt is fel lehet majd tenni az interneten.

Az előadások házigazdája Ertl Tibor professzor, neonatalógus lesz. A 2020/21. tanév őszi félévének tematikájában olyan érdekesnek ígérkező témák várhatóak, mint „az internetbiztonság és elektronikus ügyintézés", „a bűnözés új formái - célkeresztben az idős emberek", vagy az „állatról emberre terjedő vírusok, a bozóthús fogyasztás veszélyei". Az előadók között - a teljesség igénye nélkül - a résztvevők hallhatják és láthatják majd Jakab Ferenc virológus professzort, Fenyvesi Csaba jogász professzort vagy Révész György pszichológus professzort.

Miseta Attila, a PTE rektora az újdonság kapcsán elmondta: „A világ több mint 28 000 egyetemének rangsorában mi magunk is pluszosok vagyunk, hiszen a legjobb 800 között szerepel a pécsi egyetem. Pluszosok vagyunk az alapításban, hiszen az első magyar egyetem Pécsett alakult meg. A jelen kihívásainak korában most plusz tudást, plusz ismereteket szeretnénk átadni az arra fogékonyaknak, hagyományos kereteket helyett ebben a „webinar" formátumban, ezzel is vigyázva az érdeklődők egészségére.

A Pluszosok Egyetemét úgy terveztük, hogy bárhonnan elérhető, interaktív formában adjon érdekes, időszerű és hasznos ismereteket, különösen azok számára, akik tudatosan készülnek az idősödő társadalomban keletkező problémák megértésére és megoldására. Bízom benne, hogy kiváló oktatóink és kutatóink előadásai hasznos új ismeretekkel szolgálnak!" - adott hangot reményének a rektor.

Az első, szeptember 21-ei előadásra már lehet jelentkezni a [email protected] címen. További információ és aktualitások: https://www.facebook.com/Pluszosok-Egyeteme-113724257139501/.