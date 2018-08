Jégesővel, felhőszakadással kezdődhet az ősz

Heves zivatar és felhőszakadás veszélye miatt szombatra első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki több megyére, köztük Baranyára az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szombatra virradóan a Nyugat-Dunántúlon, illetve a délkeleti megyékben dörrenhet meg helyenként az ég - írták az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben.

Napközben elsősorban a Dunántúlon, késő délutántól pedig a középső országrészben is több helyen alakulhat ki zivatar, de egy-egy helyen másutt sem zárható ki villámlás. A zivatarokat viharos, óránként 60-70, főként a Dunántúlon 80-90 kilométeresnél is erősebb széllökések és jégeső, néhol esetleg 2 centiméter átmérőnél nagyobb jégdarabok kísérhetik.

Felhőszakadás is előfordulhat, amely miatt rövid idő alatt 20-25 milliméternél is több eső eshet, a Nyugat-Dunántúlon éjfélig az ismétlődő záporokból, zivatarokból helyenként 30-40 milliméternél több csapadék is összegyűlhet.



A heves zivatarok veszélye miatt Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Veszprém megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést. Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Vas és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt.



Felhőszakadás veszélye miatt Vas és Zala megyére másodfokú, míg a fővárosra, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet általában 12-18 Celsius-fok között várható. A legmagasabb hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon 21-25, másutt 26-33 fok között alakul.