Jégeső csapott le Baranya több pontján is - Jégszőnyeg borította a kerteket, udvarokat

Az év első jégverése kedden kora délután érkezett meg a megyébe, több településen is jég kísérte az intenzív zivatarokat.

A rövid, ám rendkívül intenzív csapadékot hozó zivatarokból kedden már délelőtt is kaphattunk ízelítőt, délután azonban már jégesők is kísérték az olykor felhőszakadást idéző esőzést.

Olvasóink Baranya több településéről is arról számoltak be, hogy a rövid ideig tartó, heves jégverést követően jégszőnyeg borította be az udvarokat és a kerteket, például Magyaregregyen is (képünkön).

Azt egyelőre nem tudni, a gyümölcsfákban és a veteményekben tett-e komolyabb kárt a jég.

Hasonlóra egyébként még a nap hátralévő részében is számíthatunk, de szerencsére egyre kisebb eséllyel.