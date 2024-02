Itt a farsang, áll a bál: Mohácson telt ház várható a busójárás hétvégéjén

A télűző népszokás 1783 óta íródó történetében akár látogatócsúcs is születhet vasárnap, a busójárás híre messziről is csábítja a vendégeket. A busók, maskarások száma szintén rekordot dönthet.

Ha kedvező az időjárás, mindig jóval többen látogatnak el a mohácsi busójárásra, mint amikor röpködnek a mínuszok vagy szakad a hó: az ezzel kapcsolatos előjelek idén nagyon kedvezőek, az esemény csúcspontjára, vasárnapra ugyan néha kissé felhős időre, egy-egy záporra lehet számítani, jelentős esőre azonban szerencsére nem, s tizehét fokos csúcshőmérséklet ígérkezik.

S Hogy ez valóban így is legyen, arról a busók is igyekeznek gondoskodni, kisfarsang napja óta kolompolástól, kerepeléstől hangos a város.



Bár a kulisszák mögött még ezekben a napokban is nagyon sokan és sokat dolgoznak, hogy vasárnap is minden zökkenőmentesen menjen, állnak a szabadtéri színpadok, az árusok, a fellépők jó része már a városban van, az étel-italkészletek feltöltve várják a vendégeket.



Nemcsak az ország minden szegletéből, minden kontinensről is érkeznek látogatók Mohácsra, a télűző népszokás híre nagyon messziről is csábítja a vendégeket - akár százezren is érkezhetnek.



A busójárás napjai alatt a teljes városmagot lezárják az autósok előtt, a főbb helyszínek egyikét sem lehet kocsival megközelíteni, de a tágabb értelemben vett belvárosban sem lesz érdemes megállással próbálkozni.



Az autósokat már Mohács határában, a bevezető utak mentén felállított információs pontokon igyekeznek segíteni az eligazodásban.

A parkolási gondok enyhítésére az autósok kijelölt parkolóhelyeket vehetnek igénybe vasárnap a vásártéren és a székgyárnál.

A városba érkező gépjárműforgalmat a rendőrség és a polgárőrség irányítja.

Az ideiglenes parkolóhelyek megközelíthetőségéről szintén az egyenruhások adnak felvilágosítást.





Pécsről Mohácsra vonattal is el lehet jutni, a hétvégén egyes szerelvényekkel átszállás nélkül is.



Az autóbuszok sűrűbben járnak: vasárnap reggeltől késő estig gyakorlatilag óránként közlekednek, a menetidő jellemzően egy óra. Budapest és Mohács között szombaton és vasárnap is az eredeti menetrendtől eltérve plusz járatokat is indít a Volán. (A részletekről a társaságok honlapján lehet tájékozódni.)



Minden eddiginél több, mintegy 2500 maskarás űzi a telet jövő keddig a mohácsi busójáráson. A vendégek tizenöt helyszínen több mint 160 program közül választhatnak.



Szombaton is késő estig kínálnak programokat a szervezők a városba érkezőknek, a főtéren és Deák téren felállított színpadokon és az egyéb helyszíneken egyaránt.



A busójárás leglátványosabb programjait a tradíciónak megfelelően az idén is farsangvasárnapon tartják meg. A busók akkor kelnek át csónakkal a Dunán, vonulnak fel a belvárosban, teszik vízre a farsangi koporsót, avatnak új busókat és gyújtanak máglyát a város főterén.

A rendezvények teljes sora megtekinthető a Pécsi Újság.hu-n és a Mohácsi Újság.hu-n.