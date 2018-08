Iskolakezdéskor is segít a Pécsi Karitász a rászorulókon

A Katolikus Karitász idén is támogatja a rászoruló családokat az iskolakezdés időszakában. A tanszerutalványok kiosztásán túl adománygyűjtést is szerveznek.



Az országos szervezet Legyen öröm az iskolakezdés címmel indított idén is iskolakezdési akciót, amelynek célja hogy országos összefogás keretében több mint 5000 gyermeknek segíthessen az iskolakezdés első napjaiban. A kezdeményezéshez a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász is csatlakozik, 284 család részére iskolakezdési utalvány formájában nyújt támogatást. A családokat a plébániákon működő Karitász Önkéntes Csoportok munkatársai kutatják föl, és juttatják el hozzájuk a segítséget. Utalványt kap emellett a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Néri Szent Fülöp Általános Iskola minden diákja is.

Az utalványok kiosztásán kívül iskolakezdéshez kapcsolódó adománygyűjtő akciót is koordinál az egyházmegyei Karitász. Az egyházmegye pasztorális irodája által szervezett tolnai missziós napon, szeptember 7-én fogják átadni azokat a tárgyi adományokat, amelyeket a pécsi és szekszárdi templomokban, illetve a katolikus iskolákban gyűjtenek össze. Erre a programra tanszereket, füzeteket, iskolatáskákat, tisztasági csomagot és egyéb olyan új, vagy jó állapotban lévő adományokat várnak a plébániákon, amelyek egy gyermek iskolakezdéséhez szükségesek. A beérkezett tanszereket a Karitász egyházmegyei szervezete gyűjti össze, és az összekészített csomagokat elszállítja Tolnára, ahol a helyi önkéntes csoport rászoruló családokkal személyes kapcsolatban lévő munkatársai kiosztják.

Természetesen nem csak a missziós nap helyszínén van szükség segítségre az iskolakezdés idején. A tavalyi év tapasztalatai alapján pedig megállapítható, hogy olyan mennyiségű kiváló minőségű eszköz, iskolaszer gyűlik ilyenkor össze, amelyből jut több településre, és olyan helyekre, ahol saját gyűjtést erre a célra nem tudtak szervezni.

A Karitász segélyakciójával nem csupán az eszközök beszerzését segíti. Az önkéntesek személyes jelenlétével, a folyamatos kapcsolattartással egész tanév során biztonságot adnak a családoknak, és szükség szerint segítik őket a mindennapi terhek könnyítésében.