Információs táblák jelzik a belvárosban, hány szabad parkolóhely áll rendelkezésre

Elindult az okosparkolási rendszer információs tábláinak próbaüzeme Pécsett. A táblák a belvárosi szabad parkolóhelyek számáról adnak valós idejű információt a közlekedőknek. Ezzel őket felesleges keresgéléstől, a város levegőjét pedig szükségtelen károsanyag-kibocsátástól kíméli meg, közölte az önkormányzat.

Üzembehelyezték az elmúlt napokban azokat a tájékoztató táblákat, amelyek az okosparkolási rendszer adatainak, a szabad parkolóhelyek számának közlésével a pécsi belváros közlekedést tehetik gördülékenyebbé.



Mint ismert, márciusban kezdődött meg a pécsi okosparkolási rendszer kiépítése. A belváros nem forgalomcsillapított övezeteiben három ütemben összesen 709 darab szenzort telepítettek. Ezek révén az autósok egy telefonos applikáció segítségével láthatják, hogy pontosan mely parkolóhelyek szabadok az érintett utcákban.



A fejlesztés legújabb üteme kiegészítő információt szolgáltat az autósoknak, hiszen az információs táblák a szabad parkolóhelyek számát mutatják, a pontos helyüket azonban nem. A kijelzés két színben történik, ha nincs szabad parkolóhely, akkor piros nullával, ha van, akkor zöld számmal.



- Fontos tudni, hogy a most telepített táblák a szabad férőhelyek számáról szolgálnak információval. Az okosparkolási rendszer igazán kényelmes használatához továbbra is szükség van az okostelefonra letölthető applikációra, mert az autósok ennek segítségével tudják a leggyorsabban és a legkönnyebben megtalálni a szabad parkolóhelyeket a közelben. Ez amellett, hogy növeli a belvárosi parkolás kényelmét, jelentős károsanyag-kibocsátás megtakarítást is jelent, hiszen a sofőröknek nem kell hosszú perceken keresztül körözniük szabad hely után kutatva a belvárosban, ezzel jelentős emissziótól és zajterheléstől kímélhetik meg az érintett belvárosi utcák lakóit és ezzel a pécsiek közösségét - foglalta össze Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért felelős alpolgármestere.



Csütörtöktől összesen 7 darab információs tábla szolgálja az autósok kényelmét:



- a Nagy Lajos király útja - Centrum parkoló csatlakozásnál lévő két táblán a Centrum parkoló szabad férőhelyeit jelzik;



- a Rákóczi út - Váradi Antal utcánál a Váradi Antal utca, Eötvös József utca, Dischka Győző utca, Zrínyi Miklós utca és Jókai Mór utca parkolóhelyeit jelzik;



- a Hal tér - Rákóczi út kereszteződésnél a két kijelzőn a Tímár utca, Fürdő utca, Goldmark Károly utca, Toldi Miklós utca, Munkácsy Mihály utca, Perczel Miklós utca, Gábor utca, Bercsényi János utca, Lyceum utca helyeit mutatják;



- a Felsőmalom utca - 6-os út kereszteződésébe telepített két kijelzőn a Tímár utca, Fürdő utca, Goldmark Károly utca, Toldi Miklós utca, Munkácsy Mihály utca, Perczel Miklós utca, Gábor utca, Bercsényi Miklós utca, Lyceum utca, Felsőmalom utca és Király utca szabad parkolóhelyeinek számát láthatjuk.