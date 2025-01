Így készítsük fel otthonunkat egy különösen hideg téli szezonra

Az igazán hideg téli időszak mindig komoly próbatétel elé állítja az otthonainkat. A fűtésszámla növekedésétől kezdve a fázós napokon át az esetleges csőtörésekig számos problémával nézhetünk szembe, különösen akkor, ha ezekre nem vagyunk megfelelően felkészülve. Ezek a helyzetek, illetve azok helyreállítása olykor jelentős extra költségekkel is együtt járhat, a jó hír azonban az, hogy egy kis előrelátással és a megfelelő tervezéssel gondoskodhatunk arról, hogy otthonunk meleg, kényelmes és biztonságos kuckó maradjon egész télen úgy, hogy ez a családi bankszámla egyenlegét se viselje meg: lássuk, hogyan!

Ellenőrizzük a szigetelést

A magas fűtésszámlák egyik elsődleges oka a megfelelő szigetelés hiánya, hiszen ebben az esetben a meleg levegő kiszökik a lakásból, így sokkal nehezebb az állandó kellemes hőmérséklet fenntartása. Még a fűtési szezon elején érdemes alaposan átvizsgálni otthonunkat, hiszen a karácsonyi időszakban nem lesz egyszerű szerelőt találni, de az esetleges ablakcserére sem a hideg téli hónapok során kellene sort keríteni. Ellenőrizzük a nyílászárókat, de családi házban arról is érdemes meggyőződni, hogy a padlás és a pince szigetelése rendben van-e.

Egy ablakcsere ugyan jelentősebb költségekkel járhat együtt, hosszú távon azonban sokat spórolhatunk vele. Előbb-utóbb érdemes tehát meghozni ezt a döntést, ha azonban most nincs lehetőségünk nagyobb beruházásra, választhatunk olyan megoldásokat is, melyek a bankszámla egyenlegét kevésbé viselik meg. Helyezzünk a padlóra vastag szőnyegeket, az ablakok közé kerüljön egy szivacs, eléjük pedig egy nehéz függöny; ezek a trükkök jelentősen csökkenthetik a hőveszteséget, így egy telet biztosan átvészelhetünk a segítségükkel.

Vizsgáljuk meg a fűtési rendszert

Miután tavasszal nincs többé szükségünk a fűtésre, arról rendszerint meg is feledkezünk, a tél közeledtével azonban érdemes átvizsgálni a fűtési rendszerünk állapotát. Hívjunk ki egy szerelőt, aki alaposan ellenőrzi a kazán működését, esetleg ki is tisztítja azt, így csökken annak esélye, hogy a legnagyobb hidegben kell majd szakembert találnunk a később felmerülő hibák elhárítására. Miután bekapcsoltuk a fűtést, végezzük el a radiátorok légtelenítését, de - ha még nem rendelkezünk ilyennel - most lehet érdemes egy programozható okos termosztát beszerzése is, így egyszerűen optimalizálhatjuk az energiafogyasztást.

A ház külső elemeire is ügyeljünk

A téli csapadék elsősorban a háztetőt veszi igénybe, ezért érdemes még időben ellenőrizni a cserepek állapotát és azt, hogy mindannyian a helyükön vannak-e. Ha erre nem figyelünk, a repedéseken, hézagokon könnyen bejuthat a folyadék, ami beázásokhoz vezethet, de a fagyott víz is komoly károkat okozhat, melyeket a tavaszi olvadásig valószínűleg észre sem veszünk. Egy sérült, instabil cserép akár egy, a házunk előtt sétáló járókelőre is ráeshet, az így okozott sérülésekért pedig mi leszünk felelősek, ezért ezt a lépést soha nem érdemes kihagyni.

Jó ötlet lehet a falak külső felületének vizsgálata is, hiszen az erre tapadó hóréteg következtében a nedvesség az esetleges repedéseken keresztül szintén beázáshoz vezethet, ami gyakran a penész megjelenésével is együtt jár, ezt pedig valószínűleg mindannyian szeretnénk elkerülni.

Végül a tél beköszöntével ne maradjon el az eresz tisztítása sem, mivel itt az ősszel lehullott falevelek okozhatnak dugulást: ha ennek következtében a csatornában megreked a víz, az megfagyva komoly károkat is okozhat, ezt azonban a levelek eltávolításával egyszerűen megelőzhetjük.

A kényelmünkről se feledkezzünk meg

A téli hónapokban nem csupán az a fontos, hogy otthonunk megfelelően funkcionáljon, hiszen valószínűleg szeretnénk itt igazán kényelmesen érezni magunkat. Ha a szigetelés nem okoz problémát, akkor is érdemes beszerezni néhány puha, vastag szőnyeget, meleg takarókat és dekoratív párnákat, de a komfortos visszavonuláshoz néhány gyertya és jól megválasztott, meleg fényű lámpa is gondoskodhat. A hideg téli időszak sok kellemetlenséggel járhat együtt, ezeket azonban könnyedén átvészelhetjük, ha időben felkészülünk rájuk.

