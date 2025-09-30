Így épül Mohácsnál a Duna-híd és a folyó két oldalán az úthálózat - Videó!

A mohácsi Duna jobb- és a bal partján gőzerővel zajló hídépítésről, valamint a közel 30 kilométernyi útépítésről is átfogó beszámolóval jelentkezünk. A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében zajló projektben egyre izgalmasabb fázisok következnek, számolt be róla a Magyar Építők .

Jól haladnak a mérföldkőnek számító első kéregelem beemelés előkészületei a mohácsi Duna-hídnál, amelynek számos munkafolyamata zajlik egymással párhuzamosan. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában és a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében megvalósuló projektről egy részletes riportban számolunk be.



A támaszkiosztás biztosítja, hogy fokozottan védett területen nem épül műtárgy

Az alföldi és dunántúli oldalon is jelentős útfejlesztéseket magába foglaló beruházásban egy 756 méteres híd jön létre a Duna felett, évszázados érdekérvényesítő munka eredményeként. A négysávos úttal és kerékpárúttal megépülő átjárót három darab azonos szerkezeti rendszerű, de különböző támaszközű - ezek 272, 252 és 232 méteresek - híd alkotja majd, ezáltal biztosítva, hogy fokozottan védett területre nem kerülnek támaszok.

A négy támasz közül az 1-es és a 2-es a Duna bal partján az újmohácsi oldalon épül, a folyó árterében. A 3-as támaszt a folyó medrében megépülő pillérként kivitelezik; míg a 4-es a mohácsi oldalon, a vasútállomás szomszédságában jön létre jobb parti hídfőként.















Bárkahíd épült az újmohácsi oldalon

A lapunkhoz eljuttatott beszámoló szerint a Duna bal partján kialakított szerelőtéren már a nyár folyamán felállították a híd helyszíni szerelését kiszolgáló bakdarukat. A helyszínre megérkezett acélelemek lakatosmunkái és hegesztése zajlik, ugyanakkor a vasbeton tológerenda építése is folyamatosan halad előre.

Szintén a bal parton, a gát tetején elkészült az árvízvédelmi töltés megerősítésére szánt zagyfal. Ugyancsak a bal parti ártérben még júliusban kialakították az organizációs bejáró utat.

A bal partélben elvégezték a szádfalazási munkákat, majd ennek folytatásaként kiépítették a bárkahídfőt, és kialakították a bárkahidat, amely kapcsolatot létesít a leendő 3-as mederpillér munkaterületével.

A bal part egyik további projektelemeként a 2-es ártéri támasz próbacölöp fúrása júliusban elkészült, majd ezt követően a próbacölöp terhelése is megtörtént augusztusban.

Két évtizede alkalmaztak utoljára ilyen megoldást Magyarországon

A folyó medrében kiépítendő 3-as mederpillérnél márciusban az O-cellás próbacölöp fúrása, terhelése és kiértékelése is megtörtént. A 3-as támasznál az első vasbeton kéregelem lehelyezése után indulhat majd a szerkezeti cölöpözés.

A fent említett lépés mérföldkőnek számít a projektben: az első kéregelem behelyezését október elejére tervezik. Lapunk értesülései szerint hazánkban legutóbb a Pentele híd épült vasbeton kéregelemmel, amelyet 2007-ben adtak át.



Hat darab 160 tonnás kéregelemet kell bejuttatni a mederpillérhez

A fent említett kéregelemmel át is léptünk a Duna jobb partjára, hiszen a vasbeton kéregelemeket a mohácsi szabadkikötőben szerelik elő, méghozzá párosítva. Az új kéregelemet ugyanis mindig a megelőző elem tetején szerelik meg - ez garantálja a víz alatt elhelyezendő kéregelemeknek a pontos illeszkedését.

A projektről tájékozódva azt is megtudtuk, hogy a szabadkikötőben a kéregelemeket a Clark Ádám úszódaru emeli majd le a bárkára, mert a súlyuk hozzávetőleg 160 tonna egyenként. Természetesen a helyükre is a Clark Ádám emeli be az elemeket a mederpillérnél. Összesen 6 darab kéregelem készül: a szilvamag alakú elemek 52 méter hosszúak és 8 méter szélesek.





Egy további látványos munkaterület a dunántúli oldalon a jobb parti szerelőtér. Itt a leendő híd 4-es hídfőjénél a magaspart oldalában lezajlott a szerkezeti cölöpözés. Ezután azonnal elkezdték a 4-es hídfő felmenő szerkezet kivitelezését, annak érdekében, hogy lehessen hozzá majd csatlakozni a tológerendával. A tológerendák vége az ipari és közforgalmi vágányok deltájáig ér vissza a mohácsi vasútállomáson.

Mindkét oldalon elkezdődött az acél keresztmetszetek összeállítása

Július 28-án megérkeztek az első acélelemek a jobb parti szerelőtérre, melyek összeállítását azonnal megkezdték. Jelenleg már a második keresztmetszet, vagyis az első 42 méter elemeinek illesztése zajlik.

A bal parton két ívhíd (232 és 252 méter) egyidejű szereléséhez szükséges méretű szerelőtér szükséges, amelyből az első, úgynevezett előszerelőtér már elkészült és az első három keresztmetszet, azaz az első 52 méter szerelését végzik. Az előszerelőtéren felállították a szerelés vezérgépeit, két nagy fesztávú, 20 tonna teherbírású bakdarut.

Van, ahol már a töltésalapozás is befejeződött az alföldi útépítésben

A mohácsi beruházás fajsúlyos elemét képezi a kapcsolódó útfejlesztés:

összességében az 51-es számú főút és az M6-os autópálya között 28,8 kilométer hosszon főút jön létre. Ezt lényegében a Pécs és Mohács közötti 57-es számú főút bővítésével, illetve meghosszabbításával oldják meg.





Az alföldi oldalon az 51-es út és Újmohács között új nyomvonalon épül ki az útvonal. Ezen a közel 20 kilométeres szakaszon döntően földmunkák zajlanak: mintegy 8,8 km hosszan a humuszleszedés elkészült, további 2,9 km-en befejezték a töltésalapozást. Az ide tartozó organizációs utak és területek már elkészültek.

Ugyanakkor az alföldi szakaszon az ÉKM rendelete nyomán folyik az eredetileg kétsávos szakasz áttervezése négysávosra, a döntésről korábban lapunk is beszámolt. A híd közelében ugyanakkor az eredeti tervekben is négysávos út szerepelt, ennek megfelelően az újmohácsi szerelőtér térségében már előre haladtak az útépítő munkálatok: itt a Duna-híd szerelőtér építésével együtt helyenként a töltés elérte a 6,0 m magasságot.

A dunántúli oldalon a Duna közelében egy másik híd is épül

A Duna jobb partján szintén jelentős útfejlesztéseket kell elvégezni: a folyó dunántúli oldalán a hídtól kiindulva egy 8,5 kilométeres négysávos út épül meg egészen az M6-os autópályáig.

Ennek első szakasza a Duna-híd és az 56-os számú főút között egy önkormányzati út nyomvonalán épül meg, annak elbontása után, 2,7 kilométer hosszan. Az 56-os számú főúton túl pedig a meglévő 57-es számú főutat négysávosítja a kivitelező.

A jobb parti fejlesztésekben nyugat felé haladva az első érdekesebb projektelem Mohácson a Dunával párhuzamosan futó Budapesti út átívelése a leendő gyorsforgalmi úttal. Az itt épülő B04 jelű hídszerkezet folyó felőli támaszcölöpjeit már lefúrták júliusig, és védelembe helyezték. Utóbbira azért volt szükség, mert efelett építették meg a jobb parti szerelőtér fent említett tológerendáját.

A híd vasútállomás felőli oldalán a próbacölöpözéseket követően részben a szerkezeti cölöpözések is megtörténtek augusztus végéig. A vágányok közötti munkatérhatárolások kiépítését követően folytatódnak a támaszcölöpözési munkák. A hídnál kiemelten figyelnek a szomszédos ortodox temető megóvására a műemlékvédelemmel is egyeztetve. A fenti munkákkal párhuzamosan zajlik a hídhoz csatlakozó dunai körforgalom töltésépítése is.

A közműkiváltások után indulhat a töltésépítés és a hídépítés

A Duna-híd mohácsi végpontja és az 56-os számú főút közötti leendő négysávos úton összességében jellemzően földmunkák, és töltésépítés zajlik. Ennek a projektelemnek 2028 októberéig kell elkészülnie, a mohácsi híd befejezésével egyszerre.

Ezen a szakaszon többek közt két körforgalom, két pályahíd, két keretműtárgy, egy mellékúti közúti híd és egy kerékpáros aluljáró is épül a csatlakozó útszakaszok átépítésével. Ezen műtárgyak esetében jelenleg jellemzően a közműkiváltási munkák zajlanak (engedélyeztetés, próbacölöpözés, előregyártás), valamint a műtárgyépítéshez kapcsolódó előkészítő munkák. Ezután kezdődhetnek meg a töltésépítési és hídépítési feladatok.

A legnyugatibb szakaszon már ideiglenes forgalomba helyezés is volt

Sokkal előrébb tart ugyanakkor az 56-os számú főút és az M6-os autópálya közötti négysávosítás, miután itt a műszaki átadás határideje a Mohács 500 eseménysorozathoz igazodva 2026 tavasz vége. Ennek megfelelően itt már volt ideiglenes forgalomba helyezés is, illetve már több helyen új nyomvonalon és terelésekkel halad a forgalom.

A szakaszon a főpálya egyes részein a burkolatépítés folyamatban van, illetve a kerékpárúton és terelőutakon is. A burkolatépítés feltételeként a közműkiváltások, töltésépítés, vízépítési feladatok elkészültek, illetve készülnek párhuzamosan.

Átépül a környék jellegzetességének számító Busó-körforgalom is

Ezen a szakaszon a szakasz keleti kezdőpontját képező „Busó-körforgalom" (az 56-os és 57-es számú főutak találkozásánál elhelyezett busó szoborcsoportról kapta a nevét - a szerk.) átépítése mellett további három körforgalom és két főpályahíd épül meg. Emellett átépítik a kerékpárutat és a csatlakozó utakat, valamint új közvilágítás és térvilágítás létesül. A csatlakozó utakon mindezek felett egy közúti híd és egy kerékpáros híd is épül.

A fent említett két főpályahíd egyikén már a hídfők és a pályalemez is elkészült, kiegészítő szerkezetépítési munkálatok folynak.

A Lánycsóknál épülő másik főpályahídnál ugyanakkor július 28-án emelték be a híd vasbeton gerendáit. A Marázai-patak felett átívelő híd szerkezete az 57-es számú főút korábbi kétsávos hídjának részleges visszabontásával és átépítésével jön létre.

A jelentés szerint ezen a szakaszon az összes hídnál elkészültek már az üzemi körülmények között előregyártott vasbeton gerendák.

Állandó az egyeztetés és a tájékoztatás a biztonságos közlekedés érdekében

A beszámolóban zárásként felhívták rá a figyelmet, hogy ezen a - korábbi határidő miatt is kiemelt - szakaszon a forgalom folyamatos és biztonságos fenntartása mellett kell kivitelezni. Ez folyamatos ütemezést és organizációt igényel, valamint állandó egyeztetést az érintett hatóságokkal és üzemeltetőkkel.

A fenti témához kapcsolódva külön megköszönték a lakosság együttműködését a teljes projekt által érintett területeken, a következő építési fázisokra is utalva. „Továbbra is türelmet és megértést kérünk a közlekedőktől, akiket folyamatosan tájékoztatunk a projekt előre haladásáról, illetve az ehhez kapcsolódó aktuális forgalmi változásokról, hogy időben fel tudjanak készülni ezekre."