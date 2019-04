Idén is rengeteg beteg macin segítettek a Teddy doktorok, a gyerekek is jól érezték magukat

Hetedik alkalommal rendeltek a Teddy doktorok a Teddy Maci Kórház Családi Nap keretében szombaton a Dr. Romhányi György Aulában. Az eseményre most is rengeteg család látogatott el, a gyerekek nagy érdeklődéssel próbálták ki a különböző lehetőségeket.



Bár tavaly is remek munkát végeztek a doktorok, azért idén is sok beteg maci állt sorban a segítségért. Délelőtt 10 órakor már kígyózott a sor a regisztrációs pultnál, nagyon sok család érkezett az eseményre.

A Teddy Maci doktorok segítségével a gyerekek játszhattak a Teddy kórházban, a Teddy műtőben, a Teddy fogászaton, és a Teddy gyógyszertárban is. A színes lufikkal díszített aulában mindenki kipróbálhatta az állomásokat, az épület udvarában pedig lehetőség volt a mentő-, a tűzoltó és a rendőrautó megtekintésére is. Sokan érdeklődtek ezek iránt is, a kicsik fotózkodtak, illetve betekintést nyerhettek a mindennapi hősök életébe . Mindemellett ellátogatott a programra Figura Ede zenés műsorával, s volt arcfestés is.

Idén új állomásokkal is készültek a Teddy Maci Családi Napra. Az Anatómia Intézet közreműködésével a kicsik megismerhették az emberi agyat, a Mikrobiológiai Intézet támogatásával pedig a legapróbb élőlények világába kaphattak betekintést.

Az egészséges táplálkozás is nagyon fontos, így erről is beszéltek egy előadás keretében. A résztvevők kipróbálhatták az újraélesztést, és a szokásos ambulancia és műtő mellett idén is kinyitott Teddy Maci Patikája és Fogorvosi rendelője.

Külföldi hallgatók segítségével pedig megtanulhatták a kicsik a különböző testrészek angol és német neveit is, s idén is közös erővel vették fel a harcot a kórokozókkal és az emberi test rettegett betegségeivel.