Idén is keresik a PTE Hangját - Tavaly a bólyi Édelmann Szofi nyerte meg a versenyt

A PTE Hangja tehetségkutató verseny az előző évek telt házas sikerei után ismét lehetőséget biztosít az egyetem hallgatóinak, hogy hangjukat közönség előtt is megmérettethessék. A rendezvény a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (EHÖK) szervezésében valósul meg az eddig még fel nem fedezett tehetségek kiemelése és fejlődési lehetőségük biztosítása érdekében.

Az idei előválogatót 2019. március 7-én rendezik meg a Pécsi Est Caféban, ahol 14 órától kezdődően a jelentkezők saját maguk által választott dalokkal mérik össze énektudásukat. A tavalyi évtől eltérően, idén az indulóknak egy előre meghatározott dallal is készülniük kell, mely nem más, mint Christina Aguilera Say Something című száma.

A selejtezőre a belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak!

A produkciókat idén is szakmai zsűri fogja értékelni, akik a legtehetségesebb tíz hallgatót fogják kiválasztani. Az értékelés a zenei tudás, az intonációs biztonság, a ritmusérzék, a színpadi jelenlét, a technikai felkészültség, a megjelenés, a stílus, és nem utolsó sorban az egyéniséghez illő dalválasztás alapján fog történni.

Az eddigi évek tapasztalatai alapján idén is nemzetközi felhozatalra számíthatunk, ugyanis a verseny nem csupán a hazai hallgatók, hanem a nemzetközi képzésben résztvevők között is nagy népszerűségnek örvend.

A tavalyi évben a zsűri döntése értelmében a pécsi jogi kar hallgatója, Édelmann Szófia (képünkön) lett a PTE Hangja. Szofi az oklevél átvétele után így nyilatkozott: „Hihetetlen élmény volt már a felkészülés is, rengeteg új embert ismerhettem meg, profi zenészekkel, profi énektanárral, vokalistákkal, hangtechnikusokkal dolgozhattunk együtt. Ezúton is köszönjük az ő segítségüket és munkájukat!"

A válogató során kiválasztott legjobb tíz versenyző a Pécsi Egyetemi Napok keretén belül megrendezésre kerülő élő koncertshowban mutathatják meg tehetségüket április 23-24-én, ahol kiderül, ki lesz 2019-ben a PTE Hangja.

Részletek és jelentkezés:

http://pteehok.hu/hirek/pte-hangja-2019