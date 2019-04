Idén is hatalmasat bulizott a város, huszonötezren látogattak el a Pécsi Egyetemi Napokra

A Pécsi Tudományegyetem legnagyobb kulturális és szórakoztató rendezvénysorozatát, a Pécsi Egyetemi Napokat idén új helyszínen, az Expo Centerben tartották meg. A háromnapos bulira rengetegen érkeztek, s még a péntek délután lecsapott vihar sem tudta elrontani a hangulatot.



Csaknem száz zenekar és DJ, köztük a Tankcsapda, a Punnany Massif és a Halott Pénz koncertjén bulizhattak az emberek az Expo Centerben április 25-27. között. A 25 ezer négyzetméteres területen 70 kilométer kábel, 250 hangfal, 10 ezer lámpa és 140 ezer watt hangteljesítmény biztosította a fesztiválélményt, viszont a pénteken beköszönő viharos idő miatt sajnos akadtak problémák.

A hirtelen jött vihar miatt biztonsági okokból az Irie Maffia koncertje félbeszakadt pénteken és a vendégeket a belső helyszínek felé irányították, illetve az utána következő koncert később kezdődött el a vártnál.

Természetesen a problémák nem rontották el a bulihangulatot, a szervezők is igyekezték hamar megoldani a felmerülő gondokat.

A közelben lakók panaszkodtak a hangzavarra, de ez várható volt, többen kommentben próbálták nyugtatni a háborgó népet, hogy csak három napról van szó.

Szombaton a pécsi Punnany Massif koncertje volt az utolsó produkció a szabadtéri nagyszínpadon, előttük pedig a Vad Fruttik zenélt. Többek között a Mongooz and the Magnet, az Avement és a Generation Impasse is nagy bulit csináltak, az utolsó napon is rengetegen látogattak el a rendezvényre.

Bár sokan tartottak attól, hogy az új helyszínen nem lesz olyan jó a buli mint az eddigiek, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez nem így lett, az idei Pécsi Egyetemi Napok is felejthetetlen emlékeket hagytak maguk után.