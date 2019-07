Húszan sérültek meg a baranyai utakon egy hét alatt, négyen ittasan baleseteztek

Egy hét alatt húszan sérültek meg Baranya megye közútjain.

Múlt héten 24 anyagi káros és 15 személyi sérüléssel járó baleset történt Baranya megyében.

Összesen 20 személy sérült meg a 11 könnyű és a 4 súlyos sérüléssel végződő balesetek során.

Az ittasság gyanúja 4 balesettel érintett jármű vezetőjénél is felmerült.

A balesetek többsége lakott területen belül következett be, a legjellemzőbb baleseti ok továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása az út-, és forgalmi viszonyokhoz képest, illetve az irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak megszegése volt.