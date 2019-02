Hogy kerültek öt méter magasba ezek a göncök a Jókai téren?

Lapunk éber munkatársa szúrta ki, hogy a Jókai téren az egyik épület homlokzatán a galambok elriasztására szolgáló tüskéken ruhadarabok éktelenkednek. Vajon hogyan kerülhettek fel mintegy öt méter magasra? Kiderítettük.

Aki nem néz az ég felé séta közben, aligha veszi észre, hogy a Jókai tér egyik legszebb részén, mintegy öt méter magasban két ruhadarab díszeleg.

Éber munkatársunk azonban kiszúrta a dolgot, sőt, rögvest utána is járt. Az egyik közeli egység dolgozója elmondta, hogy legalább két hete ott vannak a holmik. Egyik este egy fura szerzet hangosan ordítozott, majd nemes egyszerűséggel - elsőre sikerrel járva - felhajította a ruhákat oda, ahol most is vannak.