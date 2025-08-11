Hétágra süt majd a nap, strandidő várható kedden is
2025. augusztus 11. hétfő 19:30
Felhőtlen vagy derült, kedden országszerte zavartalanul napos idő várható.
Csapadék nem lesz. Az északkeleti szél ma estig a Tiszántúlon még élénk lesz, majd ott is mérséklődik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében enyhébb idő lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 29, 34 fok között várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A nyár legszebb csillaghullását...
- Hétágra süt majd a nap, strandidő...
- Felgyújtotta az ország ikonikus...
- Kisbusz és személyautó ütközött össze...
- Egy nyulat is kimentettek egy füstölő...
- Vízbe fulladt egy férfi az orfűi...
- Javában tart az őznász - Óvatosan a...
- Most menjen szabadságra, aki teheti:...
- A püspöki palota, a kincstár is...
- Lesodródott az útról,...