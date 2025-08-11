Hétágra süt majd a nap, strandidő várható kedden is

Felhőtlen vagy derült, kedden országszerte zavartalanul napos idő várható.

Csapadék nem lesz. Az északkeleti szél ma estig a Tiszántúlon még élénk lesz, majd ott is mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében enyhébb idő lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 29, 34 fok között várható.