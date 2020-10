Hargitai János: munkához kell látni, egy év lemaradását kell behozni Mohácson

Pénteken tartja alakuló ülését az új összetételű mohácsi képviselő-testület. Hargitai János, a mohácsi választókerület kereszténydemokrata országgyűlési képviselője ennek kapcsán lapunknak azt mondta, az elmúlt egy év elvesztegetett idő volt, azonnal munkához kell látni, be kell hozni a lemaradást, már csak azért is, mert a városnak 43 elnyert pályázata van. A politikus kitért Csorbai Ferenc zseblámpás városházi látogatására is.

Az időközi választás eredményének ismertetésével, majd Pávkovics Gábor, Mohács új polgármestere eskütételével kezdődik pénteken az új összetételű képviselő-testület alakuló ülése.



A képviselők alpolgármestereket is választanak, Pávkovics Gábor korábbi közlése szerint dr. Csizmadia Csabát és - külsősként - Cserdi Áront javasolja a posztra.



- A voksolás eredményének ismeretében egyértelmű, hogy a korábban megkezdett munka folytatására szavaztak a mohácsiak - fogalmazott Hargitai János. - Ezúton is köszönjük a bizalmat. Ugyanakkor tény, hogy két egyéni választókerületben, bár szoros eredmény született, de veszítettünk. A következő időszak feladatai közé tartozik, hogy a nem ránk szavazók hangját is meghalljuk, megértsük, miért voksoltak ellenünk, s ha kell, hajtsuk végre a szükséges változtatásokat, hogy az ő bizalmukat is elnyerjük a következő választáson.



A kereszténydemokrata politikus kiemelte, az elmúlt egy év elvesztegetett idő volt, így a képviselőknek, s a végre ismét a régi kerékvágásba visszazökkent hivatali dolgozóknak azonnal munkához kell látniuk.



- Negyvenhárom elnyert pályázata van a városnak, az a cél, hogy ezek is meg is valósulhassanak. Nincs mire várni, gőzerővel neki kell állni dolgozni. A tervezett nagyberuházások, például a mohácsi híd vagy a Mohács500 program kapcsán is kulcsszerep vár majd az önkormányzatra, az előrehaladás érdekében együtt kell működniük a kormányzattal.



- Ehhez most minden adott, a nemzeti oldalnak abszolút többsége van a képviselő-testületben, s a hivatalban dolgozó kiváló szakemberek is visszanyerték önbecsülésüket - szögezte le Hargitai János.



A képviselő a város korábbi polgármesterének - általa elismert - éjszakai akciójáról szólva (amikor is másokkal együtt a választást követő éjszakán zseblámpákkal felszerelkezve bement a városházára, s onnan dobozokkal távozott) úgy fogalmazott: „ha vége egy meccsnek, a szerelést kell leadni, s nem magunkkal vinni a szertárat.



Hozzátette, a helyzet jogi szempontból egyszerű, az új polgármester jogviszonya a választás napjától kezdődik, azaz akkor, amikor a látogatók megérkeztek az épületbe, már Pávkovics Gábor volt Mohács polgármestere.



Ettől függetlenül azonban a régi városvezető az átadás-átvételkor személyes tárgyait magával vihette volna, például, ha az irodájában lett volna egy plüssmaci, amihez ragaszkodik, akkor természetesen azt is.