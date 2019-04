Hamis papírral igazolta egy szigetvári férfi, hogy nincs tartozása

A rendőrség befejezte a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki egy Szigetváron készített hamis adóigazolással akarta igazolni tartozásmentességét.

Közokirat-hamisítás miatt nyomozott a Szigetvári Rendőrkapitányság egy 44 éves szigetvári férfi ellen.

A férfi egy bankkal kötött lízingszerződést még 2016-ban, azonban díjhátralék miatt a bank felmondta a lízingszerződést, és a hátralékot kiadta egy követeléskezelő cégnek.

A férfi rendezte is a tartozást, azonban a lízingszerződés visszaállításának az volt a feltétele, hogy köztartozás-mentességét is igazolja. A férfi ennek nem tudott eleget tenni, ezért 2018. szeptember 6-ai keltezéssel otthonában készített egy hamis adóigazolást, és azt nyújtotta be.



Beazonosítását követően elfogták, kihallgatásán elismerte a bűncselekmény elkövetését.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.