Hamarosan kezdődhet az építkezés, régi fényében kapja vissza Pécs a Nemzeti Kaszinót

Hamarosan megkezdődhet Pécs ikonikus, nagy történelmi múltú épületének a teljes körű felújítása és bővítése. A tervezés során a Mathias Corvinus Collegium (MCC) megkapta az építési engedélyt, írta közleményében az MCC.

Néhány éven belül a Nemzeti Kaszinó épületébe költözhet az MCC pécsi képzési központja, amelynek falai között több száz diák tanulhat majd. Ezen felül a létesítmény kiemelkedő szerepet játszhat a város kulturális közéletében: mindenki számára látogatható konferenciák, előadások, vitafórumok, könyvbemutatók, bálok és koncertek helyszíne lesz.

Az MCC a tervezést megelőzően, 2021 év eleje óta átfogó állapotfelmérést, továbbá műemléki kutatásokat végzett a hosszú évek óta üresen álló, kihasználatlan és rendkívül rossz állapotú, helyenként életveszélyes épületen. A homlokzatra idén épületháló került.

A konstrukció nem csak a biztonságot szolgálja, hanem az eredeti főhomlokzatot mutatja be, melynek sok eleme a szakszerűtlen vagy elmaradt karbantartási munkák miatt az idők során megsérült, eltűnt.

Az MCC számára kiemelten fontos volt az épület fellelhető műemléki értékeinek helyreállítása, még akkor is, ha ezek fizikai valójukban már elpusztultak. Mind a tervezési program kiírásánál, mind a tervezés teljes folyamatába műemlékvédelmi szakértőt vontak be, így elkészült az épület teljeskörű értékvédelmi-tudományos dokumentációja és értékleltára is, annak ellenére, hogy az épületet korábban megfosztották műemléki védettségétől.

Az MCC fontosnak tartja, hogy a pécsi épület felújításán helyi tervezőkkel dolgozhat együtt: Masszi Pál vezető tervezővel és Laurencsik Tamás építésszel. Mindezeknek köszönhetően maximálisan teljesül az alapítvány eredeti célja, hogy az archív felvételek és eredeti tervdokumentáció alapján ne csupán a Király utcai főhomlokzat álljon helyre, hanem az épület kiemelkedő értékét adó egykori díszterem is visszanyerje neoreneszánsz megjelenését. Ez szolgál majd helyszínül a legkülönfélébb tudományos és kulturális rendezvényeknek. Az épület földszintjén mindenki számára nyitott könyvtár, könyvesbolt és kávézó fog működni.

Bár az épület 2007-ben elvesztette műemlék státuszú védettségét - pusztán helyi védelemmel rendelkezik - az MCC műemlékként kezeli, egykor kiemelkedő társadalmi szerepét és építészeti értékét is szem előtt tartva, a tervezőkkel egyetértésben.

A tehetséggondozó intézmény az ingatlan Mária utcai felén egy, a belváros hangulatába és építészeti stílusába illeszkedő kollégiumi épületet helyez el, illetve egy hozzá és a Nemzeti Kaszinó meglévő épületéhez is szervesen kapcsolódó zöld kertet létesít a két épület ölelésében. A sűrű belvárosi beépítésben és a szinte 100%-ban burkolt közterületi környezetben kiemelten fontos a minél intenzívebb, biodiverz zöldfelületi kialakítás, ami nyári hőségben lokális zöld oázisként funkcionál majd.

A rekonstruált régi és az új kollégiumi épületet egy hangulatos passzázs köti majd össze, így teremtve meg az átjárást a Király utca a Mária utca között.

1909. április végén a kerthelyiség közepén helyezték el Zsolnay Miklós gyáros felajánlása után az úgynevezett kacsás kutat, melynek eredetijét az 1906-os milánói világkiállítás magyar pavilonjában mutatták be. A kiállítás után Zsolnay készített négy másolatot, melyek egyike még évtizedeken át díszítette a Kaszinó kertjét, mígnem az 1970-es évek elején, az épületegyüttes és a kert átépítésekor eltávolították.

Megmaradt darabjait 1982-ben szállították át a Zsolnay Múzeumba. Ezen kacsás kút másolata, mint az egykori Nemzeti Kaszinó egy ikonikus eleme szintén helyet kap a Mária és Király utcát összekötő sétányon.

Az MCC a vidéki központjai létrehozásával értékeket is ment. Azzal, hogy tehetséggondozó centrumokat hoz létre, felújítja, megóvja a nagy múltú, de sok esetben rossz állapotú, elhanyagolt vagy használaton kívüli épületeket. Minden ingatlan esetében hangsúlyosan figyel a környezeti és üzemeltetési fenntarthatóságra, a tájba és épített környezetbe illeszkedő kivitelezésre, a kulturális értékek, az épített örökség megóvására. Kizárólag olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek a közösség javát szolgálják, összhangban állnak a lakosság érdekeivel, valamint hozzájárulnak a helyi gazdaság és kultúra bővüléséhez. A beruházásoknak köszönhetően az ingatlanok visszanyerik az egyes városokban korábban betöltött központi szerepüket. Az MCC elkötelezett, hogy az épületek régi fényét visszaadja, azokat és környezetüket pezsgő élettel töltse meg.