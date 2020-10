Hajléktalanoknak építettek kerti pihenőt pécsi egyetemisták

Kerti pihenőt alakítottak ki hajléktalanok számára a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) építész hallgatói Pécsett. A társas programok megrendezésére alkalmas akadálymentes közösségi teret önkéntes munkával hozták létre, és a tervezésben nagy számban vettek részt a karon tanuló külföldi diákok is. Öt évvel ezelőtt a társadalmi problémákra való érzékenyítés céljából hozták létre oktatók a Szolidáris Építészet Kutatócsoportot, hogy az egyetemi képzés alatt olyan szociális problémákat is megismertessenek a hallgatókkal, amelyekkel az életben is szembesülhetnek, és amelyekre akár építészként hatással lehetnek. Az előző években született tervek után ez már a második olyan projekt volt, amelyben a papírra vetett elképzelések valósággá váltak.

2016 februárjában tartották a kutatócsoport első „Lakni Kell" rendezvényét, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők helyzetére. A kezdeti beszélgetős programokat hamarosan a cselekvés váltotta fel, tavaly például egy workshopot tartottak, amelyben Pécs főterére terveztek egy, a városlakók figyelmét felkeltő látványos installációt.

Egy befejezetlen házat idéző, alumínium dobozokból épített falat emeltek a hajléktalan emberek által használt pad köré, az installáció létrehozásába a városlakókat is bevonták.

Az építkezéshez felhasznált visszaváltható aludobozokat és az újrahasznosítható építőanyagokat az installáció lebontása után felajánlották a rászorulóknak. Az idei év elején már olyan konkrét segítséget szerettek volna nyújtani, amit tartósan tudnak használni a fedél nélkül élők, így született meg egy közösségi terasz terve.

„Meggyőződésem, hogy minden építésznek vagy az építészképzésben résztvevő diáknak fontos szembesülnie azokkal a súlyos társadalmi problémákkal és kérdésekkel, amelyek megoldásában valamilyen formában ők is részt tudnak vállalni. Hiszen építészként olyan eszközök vannak a kezükben, amelyek ha nem is alkalmasak a problémák megoldására, de a figyelemfelhívásra igen" - mondja Dányi Tibor Zoltán adjunktus, a kutatócsoport vezetője.

A PTE MIK Építész Szakmai Intézete és a b2 Transzdiszciplináris Szakkollégium szervezésében zajló Lakni Kell projekt keretében az építészhallgatók idén a baranyai megyeszékhely hajléktalanellátásával foglalkozó Támasz Alapítványt keresték meg, hogy segítsenek témát találni a workshophoz.

Ők ajánlották a hajléktalanok ápolóotthonát, ahol olyan fedél nélkül élő emberek élnek, akik betegségük miatt képtelenek saját maguk ellátására. Sokan közülük mozgásukban korlátozottak, az otthonban lakók mintegy fele kerekesszékkel közlekedik, így szinte nem is tudnak kimozdulni az épületből. Az egyetemisták az intézmény dolgozói által megismerték az otthon életét, a helyszínbejáráson pedig személyesen is találkoztak a hajléktalan emberekkel.

Több mint 50 hallgató vett részt a workshopon, majd kisebb csapatokra osztódva készítették el terveiket. A cél az volt, hogy olyan akadálymentes közösségi teret hozzanak létre, ahol az otthon lakói kényelmesen el tudják tölteni a szabadidejüket, és közösségi programokat tudnak szervezni.

Doktorandusz hallgatók és külső segítők, az otthon munkatársai, illetve a kar oktatóinak bevonásával értékelték a hallgatók terveit, majd a győztes terv kiválasztása után a megvalósítás következett volna. Tavasszal azonban közbeszólt a koronavírus-járvány, de a csapat roppant elszánt volt, így az őszi szemeszter első hetében megépítették a kerti pihenőt. A már a Támasz Alapítványnál rendelkezésre álló bontott anyagok mellett szükség volt más építőanyagokra is, ezek beszerzéséhez egy elnyert pályázat adott lehetőséget. A kivitelezésben a workshopon részt vevő hallgatók mellett a Támasz Alapítvány munkatársai és a Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium végzős diákjai vettek részt önkéntes munkában.