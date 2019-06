Gyerekkora óta tervez ruhákat Karácsony Andrea, modelleket és szépségkirálynőket öltöztet

Több megyei szépségversenyen öltözteti a lányokat Karácsony Andrea, aki már gyerekkorában tudta, hogy a ruhatervezéssel szeretne foglalkozni. Legutóbb az ország első Tündérszépe is az ő általa tervezett ruhában tündökölhetett, de híres modellek és szépségkirálynők is büszkén viselik a ruháit.



- Mióta vonzódik a ruhákhoz?

- Gyerekkorom óta vonzódom a ruhák és a tervezés iránt, ekkor még babaruhákat gyártottam. Szívesen készítettem darabokat a szomszédoknak és a környékbelieknek is. A dédnagymamám kézzel készített viseletes ingeket, ami varázslatos volt számomra, a szakma így ivódott belém. Elkészítettük a családfánkat is, melyből kiderült, hogy anyai ágon a felmenőimnek szabóságuk volt.



- Mindig is ezzel szeretett volna foglalkozni?

- Igen, bár azt tudni kell rólam, hogy könyvelést tanultam, illetve gazdasági informatikát, melyek elengedhetetlenek voltak az üzletépítéshez, a szalon működéséhez. Tíz évig szakembertől sajátítottam el a szabásminta készítést és a szakma egyéb fortélyait. Alkalmi és nagyestélyi ruhákat készítettem kezdetekben, amik kézzel készített gyöngyözött, díszített darabok voltak. Majd gyerekruhákat is elkezdtem gyártani, mostanra pedig kiforrta magát az egész, a menyasszonyi ruha pedig örök szerelem lett.

- Azóta már szépségkirálynőket és híres modelleket is öltöztet.

- Igen, az első divatbemutatóm Görög Zitával volt, aki sokat segített, és az akkori modelliskolájához felkért, hogy a ruhákat én biztosítsam a végzős növendékeknek. Jakabos Zsuzsannát emelném még ki, aki már régóta modellem, múzsám. Az esküvőjére is engem kért fel, hogy készítsem el a menyasszonyi ruháját, amiben csodás volt. Szerencsésnek mondhatom magam, mert azzal foglalkozom, amit szívből szeretek. Minden ruhámban az álmaim válnak valóra.

- Legutúbb az Ön által tervezett ruhában tündökölhetett a pécsi Tündérszép is.

- Így van, Fábián Evelin két általam tervezett ruha közül választhatott nemrég, s egy piros színű alkalmi ruhát viselt végül a megkoronázása napján. Nagy öröm számomra, hogy a szépségkirálynő-választások során is segíthetek, és a lányok boldogan vonulnak ki a ruháimban a kifutón.

- Voltak már különleges kérések?

- Természetesen, például egy fekete menyasszonyi ruha vagy más érdekes színkombinációk. Ami nekem a legkülönlegesebb, amikor valakinek a párja külföldi. Legutóbb az egyik menyasszony vőlegénye indiai származású volt, így ezt a két kultúrát kellett ötvöznöm és megjelenítenem a ruhán. Alapvetően mindig az a célom, hogy abból, aki bejön hozzám, igazi, csodálatos nőt varázsoljak. Különféle alkatok vannak, vékonyabbak, illetve teltebbek is több, kevesebb önbecsüléssel. A célom, hogy olyan nőt varázsoljak belőlük, akik büszkék magukra.

- Legközelebb milyen alkalmakon lesznek láthatók a ruhái?

- Ami most nagyobb jelentőségű, az a Kaposvár Szépe, illetve a Pécs Szépe, amik közös projektek. Ezekre a versenyekre én szoktam tervezni a kollekciót, a koktélruhákat, a nagyestélyit és a menyasszonyi ruhákat is. Illetve készülőben van egy újabb kollekció is - a 2020-as évi esküvői és menyecske ruhák.