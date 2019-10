Gyerekek körében népszerűsítették a rendőrmunkát Komlón

Pályaorientációs napon népszerűsítették a rendőri hivatást Komlón.

A Komlói Rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési szakemberei október 11-én a komlói Gagarin Általános Iskola által rendezett pályaorientációs napon népszerűsítették a rendőri hivatást.

Az egész délelőttöt felölelő program során a 10 alsó és 10 felső tagozatos osztály tanulóit interaktív módon vonták be a rendőri szakma rejtelmeibe.

A diákok megismerhették a rendőrség felszereléseit, majd a feltett kérdésekre adott válaszok során megtudhatták azt is, hogy melyik mire szolgál, milyen céllal, valamint melyik helyzetekben használják azokat.

A kisebbeknél most is az ujjlenyomat vétel volt a legnépszerűbb, de emellett nagyon sok fontos szabályt is megfogalmaztak számukra a gyalogos közlekedéssel, illetve a gyalogátkelőhelyen történő áthaladással kapcsolatban.

A nagyobbak a kerékpáros közlekedés szabályait elevenítették fel, amelyek sok esetben pontosításra, kiegészítésre szorultak.

A nap során kiderült az is, hogy ki a legjobb megfigyelő, hiszen ő készítette el a legpontosabb fantomképet az elkövetőről, sőt még az ujjlenyomatát is azonosította.

A rendezvényen résztvevők közül sokan érdeklődtek a rendőri szakma iránt, azt ígérték, lesz utánpótlás.