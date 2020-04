Gyász: elhunyt a pécsi sípmester, Váradi György

Hatvannégy éves korában elhunyt Váradi György, korábbi nemzetközi kosárlabda játékvezető.





A pécsi illetőségű sípmester hosszú és sikeres nemzetközi teljesítményével több jutalmat is kiérdemelt. Két ízben Pécs önkormányzata tüntette ki, 1997-ben pedig állami elismerésben részesült: az akkori belügyminiszter aranysíppal jutalmazta.



Váradi a bíráskodástól 2006-ban vonult vissza. Éveken át töltötte be a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség Játékvezető Bizottságának elnöki tisztét, segítve a fiatalabb játékvezető generáció tagjainak fejlődését.



Váradi a pályán általában még a legdörzsöltebb, leghevesebb vérmérsékletű játékosokkal is szót értett, tudta "kezelni" őket, nagy tekintélye volt.

Pályafutása során összesen 2613-szor dobta fel a labdát a mérkőzéseken. Játékvezetői működését 2006-ban fejezte be. 10 éven át vezette a hazai ranglistát, így 10-szer nyerte el Magyarország legjobb játékvezetője kitüntető címet. Nemzetközi játékvezetői teljesítményéért két alkalommal Pécs Város Önkormányzata is elismerésben részesítette. 1997-ben az akkori Belügyminiszter adta át neki állami kitüntetésként az Aranysípot.

Hosszú évekig a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke volt. Tekintélyével, segítőkészségével nagy mértékben hozzájárult a feltörekvő játékvezetői generáció érvényesüléséhez.

Határozott egyéniségével mindig rendet tartott a pályán, a mérkőzéseken nyújtott teljesítménye miatt tisztelték a játékosok és az edzők is, méltán vívta ki a sportág elismerését.

Váradi György 64 évet élt.

A Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség saját halottjának tekinti.