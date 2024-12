Gigantikus program indul: több ezer új munkahely jöhet létre Pécsett és környékén

Átfogó fejlesztési program elindítását kezdeményezte a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány. Az UniNext Innovációs Program trendfordító céllal jött létre, hogy átfogó és fenntartható módon kezelje a régió legnagyobb kihívásait. A program olyan fejlesztéseket foglal egységbe, mint a PTE Science Park projekt vagy az Universitas Ipari Park, amely az ország egyik legnagyobb befektetésösztönző beruházása. A programhoz kapcsolódnak majd közlekedésfejlesztési, irodafejlesztési és környezetvédelmi projektek is. A negatív társadalmi és gazdasági folyamatokat megfordító programnak köszönhetően a következő években több ezer új munkahely jöhet létre és jelentős mértékű külföldi működő tőke is érkezhet a jelenleg még leszakadó térségbe.

A helyi kereskedelmi és iparkamara reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a Pécsett és környékén élők 93 százaléka egyetért azzal, hogy a vármegye gazdasági leszakadását meg kell állítani. A megkérdezettek 98 százaléka szerint pedig további munkahelyeket kell teremteni a térségben, helyzetbe kell hozni a helyi kis- és középvállalkozásokat, valamint meg kell teremteni a fiataloknak a lehetőséget a helyben boldoguláshoz.

A dél-dunántúli régió felzárkóztatása a hazai területfejlesztés egyik legfontosabb feladata. A térség évtizedek óta tartó gazdasági lemaradásának trendjén kíván változtatni az UniNext Innovációs Program is. Az alapítvány kezdeményezésére elindított, átfogó, fenntartható módon megvalósítható gazdaság- és területfejlesztési, valamint egészségfejlesztési és oktatásfejlesztési program fő haszonélvezője a helyi társadalom és a vállalkozói szféra lesz.



„Átfogó, mindenki szerepét pontosan tisztázó és a várt eredményeket is kijelölő programra van szükség. Az UniNext Innovációs Programon keresztül az egyetemen meglévő szakértelemre építve, a helyi önkormányzatokkal, kereskedelmi és iparkamarával, intézményekkel, hatóságokkal és a kormánnyal együttműködve kezdeményezzük a térségi fejlesztési elképzelések összehangolását" - hangsúlyozza Decsi István, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja.



Az UniNext Innovációs Program célja, hogy javítsa a térségben lakók életminőségét, a helyi vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét, fokozza a gazdaság eredményességét. A program fontos eleme többek közt az egyetemi Science Park kialakítása, valamint az Universitas Ipari Park létrehozása is, amely az ország egyik legnagyobb befektetési területeként képes hozzájárulni a helyi közlekedésfejlesztés felgyorsításához, a működőtőke beáramlásához. A program olyan infrastruktúra-fejlesztések előtt is megnyitja a lehetőséget, melyek növelik a térség közműellátásának biztonságát és minőségét is.



„Úgy gondolom, hogy a térség jövője az itt élők biztonságán alapszik. Az UniNext egy trendfordító, egész Baranya vármegyét és a Dél-Dunántúl régiót érintő fejlesztési program. Olyan tudományos, fenntarthatósági, oktatási, gazdaság- és térségfejlesztési terveket kapcsolhatunk össze és valósíthatunk meg összehangolt módon, amelyek magas életminőséget, kiszámítható jövőképet és folyamatos fejlődést hoznak az itt élő emberek és az itt működő vállalkozások számára" - emelte ki Decsi István.



A Pécsi Tudományegyetem, mint a régió legnagyobb és leginkább kiterjedt kapcsolatrendszerrel bíró szervezete, nemcsak kezdeményezője, de fejlesztései révén tevékeny részese is az UniNext Innovációs Programnak.



Az UniNext-nek köszönhetően a következő években több ezer új munkahely jöhet létre és jelentős mértékű külföldi befektetési tőke is érkezhet a térségbe.

A közlekedés fejlesztésére több mint 250 milliárd forintot fordítanak majd, többek között olyan kulcsfontosságú projektek megvalósításával, mint az M60-as meghosszabbítása, a 6-os számú főút bővítése, de a 600 hektárnyi területen megvalósuló ipari park zavartalan elérését biztosító további közlekedésfejlesztési beruházások is létrejönnek. Mindemellett az ipari park és a környező települések stabil és fenntartható közműellátását garantáló fejlesztések is megvalósulnak, így biztosítva a térség hosszútávú energia- és ivóvíz-ellátottságának biztonságát.



„Olyan programra van szükség, amelynek az itt élők és a helyi vállalkozások egyaránt nyertesei"- hangsúlyozza Dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Hozzáteszi: a vállalkozásoktól beérkezett javaslatok alapján kiemelt igénye a helyi cégeknek a gyorsforgalmi úthálózat és a vasúti fővonalak fejlesztése, valamint járásonként kisebb, kkv-fókuszú ipari parkok és egy Pécs melletti, nagyobb léptékű ipari park kialakítása is.

A baranyai vállalkozások többek között a környezettudatos technológiák, a körforgásos gazdaság, az okostechnológiák, a logisztika területén megvalósuló beruházásokat tartják a legfontosabbnak, és nagy hangsúlyt fektetnének a műszaki képzés, a térségi szakképzés fejlesztésére, valamint az önkormányzatok, az egyetem és a kamarák együttműködésére.



A kereskedelmi és iparkamara a helyi lakosság igényeit is felmérte egy friss, reprezentatív közvélemény-kutatással.