Fürge róka lábak tapossák a pécsi utcákat, a könnyű élelemszerzés miatt jönnek a ravaszdik

Ezek a veszettség tünetei

A veszett róka egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy az embertől való ösztönös félelme megszűnik. A beteg egyedek akár nappal is bemerészkednek a lakott részekbe. Ez a látszólagos nyugalom azonban bármikor agresszivitásba csaphat át, ilyen esetben akár a nagyobb testű állatokat is megtámadja. A főként harapás útján, nyállal terjedő veszettség az emberre is halálos lehet, ám védőoltás-sorozattal elkerülhető a tragédia.