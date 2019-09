Frank Adélt Moszkvából, Londonból és Párizsból is Pécsre húzta a szíve

- Hogyan kezdett bele a ruhatervezésbe?

- Tizenöt éves korom óta tervezek magamnak ruhákat - emlékezett vissza Frank Adél. - Külföldi tanulmányok, majd a szabászat, szerkesztés elsajátítása után Pécsen nyitottam üzletet. Amikor kisvártatva iparművészeti védettséget kaptak termékeim, biztos voltam benne, hogy jó úton járok. Az elmúlt több mint húsz évben körülbelül negyven divatbemutatóm, kiállításom volt.



- Mikor tartotta az első divatbemutatóját?

- Első nagyobb bemutatóm természetesen Pécsett, a Csontváry Múzeumban volt, majd ezt több ilyen esemény követte a kilencvenes évek végétől. Azóta már Európa legrangosabb eseményeire is bebocsátást nyerhettem. Fontosnak tartottam, hogy magyarként a hazai művészeti értékek elismertségét növeljem, s nem utolsósorban, hogy megismertessem a pécsiséget a külföldiekkel. Szerettem az országon kívül is dolgozni, de itthon a legjobb. A fővárosban is rengeteg bemutatóm volt, nem beszélve Pécsről. A Zsolnay Negyed E78-as termében ötszázan is voltak, a legnagyobb eseményem talán a POTE Aulában volt, ahová 1300 ember látogatott el. 950 szék volt, sok embernek mégis állnia kellett, s a karzat is tele volt.

- A tervezés mellett a festészet is fontos szerepet játszik az életében.

- Így van, nagyon szeretek festeni, amit leginkább kiemelnék, azok a 3D hatású festményeim, amelyeken az általam tervezett ruhákat jelenítem meg. Sajátos gyűrt varrás applikáció technikát alkalmazok, amit már évek óta használok, újra és újra feldolgozom.

- Mi az, amit leginkább fontosnak tart a divattervezésben?

- Az én ruháim inkább elegánsak, s nagyon sokat készítünk méretre is. Fontos számomra a slow fashion (tükörfordításban: lassú divat - a szerk.), igyekszem olyan ruhákat tervezni, amelyek 10-15 év múlva is hordhatók. Nagyon szeretek hernyóselymet használni, gyapjút, kevert szálas anyagokat. Minél kevesebb ruhát kell vásárolni, és azokat minél tovább kell hordani.

Krimit is írt Frank Adél Pécsett született, bevallása szerint ízig-vérig pécsi kötődésű művész. A tervezőnek közel negyven bemutatója volt az elmúlt években Párizsban, Londonban, Moszkvában, Budapesten, és a kézműves iparáról híres szülővárosában, Pécsen. Érdekli a festészet, az irodalom és a komolyzene. Megjelent egy krimije „Mary Bride színre lép" címmel. Szabadidejét családjával tölti, egy lánya született. A Mensa HungarIQa tagja. Termékeit a Effekt Látogatóközpont Frank Adél Márkaboltban, a Ferencesek utcája 17. szám alatt lehet megtekinteni és megvásárolni Pécsett.

- Pécsről mi a véleménye?

- Egy élhető, szuper városnak tartom, s innen is lehet karriert befutni. Voltak divatbemutatóim és kiállításaim külföldön is, többek között Moszkvában, Londonban és Párizsban is, de a szívem mindig a Pécsre húzott vissza. Szeretem ezt a várost, az itteni hangulat, az illatok, az emberek, az épületek gyermekkorom óta életem részét képezik.



- A hétvégén egy igazi különlegességgel készül egy szintén híres pécsi tehetséggel.

- Igen, a Pécsi Tanuló Fesztivál alkalmából Boros Misivel lesz egy közös eseményünk a Széchenyi téren. Ez egy teljesen extra kezdeményezés, mert az országban még nem volt komolyzenei koncert divatbemutatóval egybekötve. A divat és a zongora tökéletes összjátéka Pécs főterén címmel hangoljuk majd össze a szemnek-fülnek szóló esztétikai élményeket. Mindig szeretek valami újat kitalálni, remélem ez is tetszeni fog majd a közönségnek.