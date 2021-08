Főszerepben a Ladák: Babarcon gyűltek össze a márka kedvelői - Videó!

Szombaton rendezték meg az I. Babarci Lada Show-t, ahol talán a vártnál is többen összegyűltek azért, hogy szemügyre vehessék az orosz autóipar gyöngyszemeit.

A rendezvény minden szempontból különlegesnek bizonyult, ugyanis Babarcon ez volt a legelső autós rendezvény, a Dél-Dunántúlon pedig az első ilyen esemény, ahol egyedül a Ladák játszottak főszerepet.

Immár 50 éve koptatják a magyar aszfaltot a Zsigulik és a Ladák. A gyorsan népszerűvé vált autómárka emléke a mai napig élénken él az emberekben, hiszen a Lada-sztorit a szocializmus egyik ritka sikerének könyvelték el, sokan szerették és szeretik még most is, nincs ez másképp a babarci szervezők esetében sem.







Az eseménynek a helyi futballpálya adott otthont, s a helyszínen 117 autót csodálhattak meg a látogatók. Szinte teljes paletta tárult az emberek elé, legyen szó utcai-, verseny, vagy épp oldtimer autórkól. Óriási volt az érdeklődés a show iránt mind a nézelődök, mind a Ladás-társadalom részéről.

- Szerettük volna népszerűsíteni az autósportot, és elhozni a szülőfalunkba ezt a rendezvényt, hogy megmutassuk a falubelieknek, a barátainknak, hogy miről szól ez az őrület, amiben mi évről-évre részt veszünk – nyilatkozta Ifj. Keleti István főszervező.

A nap folyamán bemutatták a legérdekesebb autókat, illetve a meghívott vendégeket. A Lada-tulajdonosokkal kötetlen keretek között lehetett beszélgetni, a kiállító csapatok által informálódni, de a látogatók akár be is ülhettek a versenyautókba.

Az esemény fénypontja a felvonulás volt, mikor az autók konvojban teljesítettek egy nagy kört a faluban. Az adrenalin hatására az autósok közül sokan gázra léptek, s megmutatták mit is tudnak az autóik.



A gyerekek sem maradtak ki a jóból, hiszen rájuk is ezernyi móka várt a rendezvényen. Rajzverseny, légvár, trambulin és kézműves foglalkozás várta a gyerkőcöket. Így kicsi és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra megfelelő elfoglaltságot.

Egy fotókiállítás keretein belül megtekinthetőek voltak a helyi tulajdonban lévő Ladák egészen a hetvenes évektől napjainkig, ezáltal egy kis nosztalgiába is belecsöppenhettek a látogatók.

A kiállításon egy igazán egyedülálló Lada is helyet kapott, méghozzá egy olyan autó, amely 16 éven állt egy erdőben, s lassacskán benőtte egy bodzafa, így már-már a természet kezdte magáévá tenni.

Az autósportos vonalat tekintve is komoly névsor állt fel. A baranyai ladások színe-java megjelent az eseményen, valamint a Rally Café Magazin is kiállította a 2107-es Ladáját. Többek között Mészáros Attila – Paukovics Illa duó is jelen voltak a szombati rendezvényen. Illetve Zákányi János és Hajdu Zsolt is elhozták az autóikat. Sőt, Baranyai Tibor az ország egy legerősebb VFTS-ével is ellátogatott Babarcra.

A szervezők különdíjban részesítették az autókat különböző kategóriákon belül, továbbá a közönség is szavazhatott a legszebb Ladára, a dobogósok pedig elnyerhették az I. Babarci Lada Show közönségdíjat. A közönségdíjban harmadik helyezést ért el Ritzl Ivett, a verseny legfiatalabb Lada-tulajdonosa, a második helyezést Krämer Dániel kapta, az első helyezett pedig Hajdu Zoltán lett.