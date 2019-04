Fokozottan ellenőrzik a mutatványos berendezéseket Baranyában

A jó idő beköszöntével egyre több olyan rendezvényre - gyermeknapi programra, falunapra, majálisra, fesztiválra - látogathatunk el, ahol különböző mutatványos berendezések, például körhinták, légvárak, trambulinok is vannak. Ezeknek az eszközöknek a szabályos üzemeltetését a tavaszi-nyári időszakban a kormányhivatal fokozottan ellenőrzi.

A kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága piacfelügyeleti hatáskörében ellenőrzi a mutatványos berendezések üzemeltetését azok biztonságos használata érdekében.

Ezeknek az eszközöknek a körébe tartoznak többek között a kalandparkok, strandok, vendéglátó helyek állandó használatra telepített kötélpályái, bobpályái, csúszdái, hintái, mászótornyai, valamint a különböző fesztiválok, rendezvények, nyári táborok ideiglenesen felállított körhintái, gumiasztalai, légvárai is. A fokozott ellenőrzésekkel a kormányhivatal célja a berendezéseket használók - különösen a gyermekek - biztonságának megóvása, és az esetleges balesetek megelőzése.

A kormányhivatal az ellenőrzések során az előírt dokumentációk meglétét, tartalmi megfelelőségét, érvényességét, valamint a berendezésen kötelezően feltüntetendő jelölések meglétét vizsgálja. Fontos, hogy a hatóság nem „minősítheti" az eszközöket, erre jelenleg az országban két szervezet jogosult.

Mint azt dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott a téma kapcsán elmondta, a Baranya Megyei Kormányhivatal az elmúlt években több szakmai fórumon is felhívta az önkormányzati vezetők, jegyzők figyelmét, hogy közterület-használati engedélyt csak olyan mutatványos berendezést üzemeltető részére lehet kiadni, aki rendelkezik hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal. A biztonságos használatért ugyanis nemcsak az üzemeltető, hanem a terület birtokosa is felelősséggel tartozik.

Baranyában az elmúlt években - valószínűleg a kiemelt kormányhivatali ellenőrzéseknek is köszönhetően - egyértelműen javult a helyzet a biztonsági előírások betartása tekintetében.

Míg 2017-ben az aquaparkokban lévő mutatványos berendezések 65 százalékával volt probléma, 2018-ban már csak ezek 16 százalékával kapcsolatban merült fel kifogás. Az állandó és az utazó vidámparkok esetében szintén csökkent a feltárt jogsértések aránya. A tavalyi évtől a vizsgálandó eszközök közé bekerültek a nyári táborokban üzemelő berendezések is, így most már a táborszervezőknek is ügyelniük kell a jogszabályi előírások betartására.

A hatóság és a mutatványos eszközök üzemeltetői egyaránt abban érdekeltek, hogy kifogástalan állapotú, biztonságos, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező berendezéseket használhassanak az állampolgárok.

A kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szakemberei ennek érdekében nem csupán ellenőrzéseket végeznek, de a prevenció jegyében személyes konzultációs lehetőséget is biztosítanak az üzemeltetők számára.