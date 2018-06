Fókát, lámát etethetnek, s még a víziló medencéjét is kitakarítják a ZooTábor lakói

Már javában zajlik a 2018-as ZooTábor a Pécsi Állatkertben. Az évtizedek óta nagy sikerrel rendezett programra mi is ellátogattunk és megnéztük, mit csinálnak egész nap a gyerekek, s meg is kérdeztük őket, mi a kedvenc foglalatosságuk.

Az állatkert kiemelten nagy szerepet szeretne szentelni az oktatásra és a ZooPedagógiai foglalkozásokra. Maga a Pécsi Állatkert területét tekintve kis állatkertnek számít az országban, fajszám tekintetében pedig közepesnek mondható. Mivel a létesítmény kis, hegyes és lejtős alapterülete erősen meghatározza, hogy milyen állatfajokat képesek bemutatni a közönség számára, ezért igyekeznek minél több élményt nyújtani a látogatóknak. Ezt a célt szolgálják például a látványetetések, és a jelenleg is zajló ZooTábor is.

Ahogyan azt Nagy Antaltól a tábor egyik ZooPedagógusától megtudtuk, a Pécsi Állatkertben indult útjára a ZooTábor 1973-ban, ami akkor még ZooSuli néven futott, azóta szerveznek minden nyáron programokat a gyermekeknek.

A résztvevők minden nap reggel 8-tól délután 4-ig változatosabbnál változatosabb programokon vehetnek részt, besegíthetnek a gondozók munkájába, az állatok etetésébe és lakhelyének takarításába. Azonban nem csak az állatkerten belül szerveznek programokat a gyerekek számára, elviszik őket a tettyei mésztufa-barlangba, mennek játszótérre, a tábort pedig a Mecsextrém Parkban zárják.

A képen Kosztolányi Liza Júlia, Masalmeh Emir, Lőrincz Ádám, Csontos Lia, Kosztolányi Róza Viola, Baráti Bíborka, Förgeteg Lieppa és Nagy Antal ZooPedagógus készül megetetni a lámákat.



Idén összesen 237-en jelentkeztek kilenc turnusra, két korosztályban, 7-10 éves korig, illetve 10-től 14 éves korig. A kilencedik heti táborban vegyesen vesznek részt a táborozók. A résztvevőket két ZooPedagógus és egyetemisták felügyelik a programok alatt.

Természetesen a táborozók véleményére is kíváncsiak voltunk, s megkérdeztük őket, miért jelentkeztek a táborba.

- Anyukám már sok táborba küldött engem, és mivel a húgom osztályfőnöke itt dolgozik, sok programot megoszt velünk és elmesélte nekünk, hogy van egy ilyen lehetőség, ezért eljöttünk. Nagyon jól érzem magam a táborban, a kedvenc programom a víziló medencéjének a takarítása - árulta el lapunknak a tízéves Kosztolányi Liza Júlia.

- Azért jöttem ebbe a táborba, mert tavaly is szerettem volna, de akkor nem tudtam, és anyukám észrevette, hogy van ilyen ebben az évben is. Én nagyon-nagyon szerettem volna jönni, ezért úgy döntöttünk, hogy most mindenképpen itt leszek. Nagyon szeretem az állatokat. A legjobb az volt, amikor kitakarítottuk a víziló medencéjét, az nagyon szép lett. Aztán bemehettünk a gyűrűsfarkú makikhoz és etettünk lámát is - mesélt a nyolc éves Förgeteg Lieppa az élményeiről.

- Azért jelentkeztem a táborba, mert gondoltam, hogy nagyon jó lesz és hát jobb itt lenni, mint otthon ülni és semmit sem csinálni. Szeretem az állatokat és nagyon jó, hogy meg lehet őket simogatni. Nekem is van otthon állatom, egy degum. A fókaetetés volt eddig a kedvenc programom, nagyon ügyesek voltak - nyilatkozta a hétéves Csontos Lia.

Képünkön: Kosztolányi Liza Júlia, Csontos Lia és Förgeteg Lieppa.