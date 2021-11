Foglalkozási szövetkezés segítette Baranyában több mint kétezer álláskereső elhelyezkedését

A munkahely értéke

A rendszerváltás óta bőven eltelt annyi idő, hogy mindenki megtanulhatta, mit is ér egy munkahely. Az értelmes, hasznos tevékenység, amiért pénz jár. Az a világ már régen elmúlt, amikor valaki belépett egy céghez, majd onnan nyugdíjba is ment, évtizedek múltával. A munkaerőpiac szereplőinek rugalmasságára is hatalmas szükség van, ilyen esetekben. Új ismertek elsajátítása, korábban ismeretlen profilokban a jártasság megszerzése, ez a modern lét egyik kihívása. A jövőjén tépelődő, bizonytalanságban élő, potenciális, de passzív munkavállalónál rosszabb kevés akad, ebben a szegmensben. Lehet erről hosszasan írni, ám igazán csupán az érezheti át a dolog súlyát, aki élt már át hasonlót. Meg olyan emberek, akiknek sikerült a bajból kikecmeregniük.