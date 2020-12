Felháborító, hogy az idősek jelentős része magasról tesz az idősávra - Olvasói levél

Felháborodott a szerkesztőségünket levélben felkereső egyik olvasónk, aki nap, mint nap azt tapasztalja, hogy korán reggel és délután négy-öt óra körül, tehát a munkaidő utáni „csúcsban" is sok időskorú vásárló van a pécsi boltokban. Úgy fogalmazott, a 65 év alattiak az idősek védelme érdekében vállalják a kényelmetlenséget, ám a nyugdíjasok egy jelentős része ezzel mit sem törődve - saját magát veszélyeztetve - akkor megy bevásárolni, amikor csak gondolja. Persze megtehetik, de akkor sincs ez jól így, vélte olvasónk.



- Kilenc óráig viszem óvodába a fiam, ezt követően pedig testvérével együtt általában bevásárolni indultunk, egészen a korlátozások újbóli bevezetéséig. Azóta másként szervezzük a napunkat - írta lapunknak egyik olvasónk.

A harmincas éveiben járó pécsi hölgy azt tapasztalja, hogy hétköznap kilenc előtt és 11 óra után is bőven akadnak ránézésre 65 év feletti vásárlók a boltokban, valamint hétvégén is találkozott már bevásárlás közben idősekkel a védett időszakon kívül.



Ismert, a kormány döntése értelmében november 24-től hétköznap 9 és 11 óra között, valamint hétvégén 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek tartózkodhatnak a boltok területén. A tavaszi korlátozásokhoz képest változás, hogy a mostani rendelet megengedi, hogy az érintett idősek bármikor beléphetnek az üzletekbe. Olvasónk szerint ezt a lehetőséget ki is használják az idősek, de „ezzel veszélybe sodorják magukat".

- A fiatalabbak vállalják a kényelmetlenséget, többségük megérti, hogy ezzel a nyugdíjasokat védjük, hiszen csökkenteni kell a találkozások számát. Jogos elvárás lehet, hogy az idősebb korosztály tagjai is tegyenek meg mindent, hogy elkerüljék a vírust, ami amúgy rájuk jelenti a legnagyobb veszélyt.



Olvasónk értetlenül szemléli, amikor délután négy-öt óra felé, tehát a munkaidő utáni „csúcsban" találkozik nyugdíjasokkal valamelyik boltban. Ez felelőtlenség - fogalmazott -, hiszen ebben az időszakban a nagy tömeg miatt a legnagyobb az esély arra, hogy valaki megbetegedjen.

- Több bölcsességet kérek az idősektől, és persze tisztelet a kivételnek, hiszen nyilván rengetegen vannak, akik a vásárlási idősávban keresik fel a boltokat - zárta gondolatait a pécsi hölgy.



Képünk illusztráció.