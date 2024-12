Felföldi Lászó karácsonykor: most már lépnünk kell és megtalálni a ránk bízott feladatot

A Megváltó Jézus születésének ünnepén a Pécsi Egyházmegye főpásztora szentbeszédében arra buzdított, hogy a hétköznapok mindenkit próbára tevő csöndes szürkeségébe is be kell engedjük Isten lelkeket megszólító erejét, mert Krisztus vezetése az egyetlen megoldás az életünk válságára. Ehhez azonban lépnünk kell és megtalálni az Istentől ránk bízott, nekünk szóló és ránk váró feladatot, melyben a magunk küldetését teljesíteni kell.

December 24-én este felgyulladtak a Dóm téri karácsonyfa fényei, éjfélkor zsúfolásig megtelt a székesegyház épülete. Karácsony vigíliáján éjféli szentmisét celebrált Felföldi László megyéspüspök a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. A liturgián koncelebrált Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a székesegyház plébánosa és Molnár Erik püspöki titkár.

Az ünnepi szentmise zenei szolgálatában közreműködött a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa és Zenekara, művészeti vezető: Kuti Ágnes, vezényelt: Békési-Marton Csaba. Az orgonán Kovács Szilárd Ferenc, a bazilika orgonaművész-zeneigazgatója játékát hallhattuk. A liturgiát a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió élőben közvetítette.

A szentmise homíliájában Felföldi László püspök az öröm, a jó hír, a családok és közösségek kapcsolatát megújító ünnepnek nevezte a szentestét, amikor a szép szeretet szavaival kell megszólítani egymást, és a csend gyógyító irgalmával kell meghallani és meghallgatni Isten nekünk szóló, életet megújító, fényt adó és közösséget teremtő szeretetüzenetét, hogy miként a napkeleti bölcsek, mi is szebben, jobban, más úton folytassuk életünket.



A világbéke megteremtése nem a mi feladatunk, de a mi küldetésünk, hogy békét teremtsünk a szívünkben, a családjaikban, közösségeinkben - hangsúlyozta a főpásztor. A béke legkülönlegesebb forrása karácsony éjszakájának mindnyájunkat megérintő mélysége, melyben pásztorok megtalálták a Szent Családot: Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet.

Az igazi kincsünk, értékünk, ami széppé teszi az életünket csak az lehet, amit örömmel, jósággal, viszonzásvárás nélkül ajándékként adunk másoknak, családunknak.

A család

addig öröm és béke, ameddig méricskélés nélkül, túlcsorduló örömmel ajándékozza a jóságot és a szeretetet az Istentől nekiajándékozott, rábízott családtagjainak. Jézus a legcsodálatosabb kincset választotta a földön, a családot. A küldetését teljesítő Istenfia első csodáját is a családban, a családért tette a kánai menyegzőn, amikor a vizet borrá változtatva nem engedte, hogy az ünnep és az élet elveszítse derűjét és örömét. Krisztusnak ma ugyanez a vágya, de ehhez meg kell hívnunk, be kell fogadnunk és be kell engednünk őt az életünkbe, családjainkba. Nem karácsony éjszakáján, nem egy szép este, nem egy Mennyből az angyal énekkel, hanem a hétköznapok mindenkit próbára tevő, csöndes szürkeségében.



Krisztus ma is mellénk áll és hozzánk szegődik, mindenkit megszólít. Az Isten Fiával való találkozás pedig képes megváltoztatni az életünket, képes új erőt, reményt és biztonságot adni. Nincs olcsó megoldás, nincs értelmetlen halogatás családban, egyházközségben, Egyházban. Csak Krisztus vezetése az egyetlen megoldás. Nem halogathatjuk tovább, most már lépnünk kell és megtalálni a ránk bízott, nekünk szóló, a ránk váró feladatot és abban a magunk küldetését teljesíteni kell.

A világosság, a fény, a béke, a család hátterében, titkában és feladatában az Egyház áll. Most feltesszük újra a kérdést és sokan jogosan felteszik:



Hogyan tovább, Egyház, egyházközösség?

XVI. Benedek pápa prófétai szavakkal beszél erről, a szavai mára beteljesedtek, de a kérdésre adott válasza új erőt és reményt adnak az Istentől ránk bízott megújulásban:

„A jövő Egyháza kicsi, bensőséges Egyház lesz, de ebből az egyszerű Egyházból nagy erő fog kiáradni, mert egy teljesen megtervezett világban az emberek kimondhatatlanul magányosak lesznek. Ha Isten eltűnik előlük, meg fogják tapasztalni teljes és borzalmas szegénységüket, és a hívők kis közösségeit, mint valami újdonságot fogják felfedezni, mint reményt, mint választ, ami titokban mindig kerestek."

Ez a mi reményünk, ez a mi feladatunk, ez a jövő reménye, a szentév feladata és amikor azt érezzük, hogy gyengék vagyunk, akkor lássuk meg ebben a gyengeségben a csodálatos erőt, és éljük meg bátor szívvel, mert erre vár a világ - buzdította a hallgatóságot a főpásztor.

Ez a mai, csendes éj Isten megújító nagy szeretetét hozza el. Legyünk jelen, figyeljünk rá, lássuk meg a fény csillagát és induljunk el a nagy találkozásra az Isten Fiával, önmagunkkal, családtagjainkkal és embertársainkkal, akikkel képesek vagyunk meghallani a csendes éj mindent felülmúló szeretetüzenetét - zárta karácsonyi főpásztori tanítását a Pécsi Egyházmegye püspöke.